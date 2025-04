Diego rinde homenaje a Maradona con su alocada chaqueta y Carlos Sobera está a punto de quedársela

Diego ha venido con una chaqueta que representa cosas importantes en su vida, incluso, “habla de Maradona y todo”. De hecho, se ha presentado con una reflexión del astro del balón y nos ha confesado que él había intentado ser un tipo serio en la vida y que no le había servido de nada “para que voy a ser algo que creo que no soy”. No ha venido a ‘First Dates’ a buscar nada, ha venido a ver qué surge. Le gusta que le seduzcan, no que le digan lo guapo que es.

Carlos Sobera ha querido saber cómo le había ido en su vida sentimental y Diego ha sido muy claro “me ha ido bien con las locas de mierda, no se contienen para bien y para mal, son transparentes, si no te quiere, no te quiere”. De hecho, él intenta ser igual porque siente que es más sano que todo lo demás.

Susana, su cita, es peón de obra y pasa de estar con el mono y llena de cemento a ponerse monísima. Al ver a Diego, ha sentido un “va a ser que sí”, le ha dado buen rollito y le ha gustado su chaqueta “aunque no es mi estilo, parece una persona muy dinámica y es atractivo”. Él también ha visto a una persona atractiva y que parecía interesante, además, los dos son de Alicante. Una primera impresión casi tan buena como la que han tenido Yinaris y Joan.

A Susana no le gusta la chaqueta de Diego, pero a Carlos Sobera, le encanta

La cena ha comenzado hablando de cosmética y Diego le ha soltado un “¿Usas cremas?”. Susana se ha quedado paralizada porque ha pensado que igual tenía la piel reseca y le ha dicho que “uso, pero igual debería usar más”. Sin embargo, él le ha dicho que le gustaba mucho su piel, las líneas de su cuerpo, el tatuaje de su espalda… Respecto a lo que le gustaba, Susana le ha dicho que le encantaba la playas y los animales, pero tenía la cabeza en otro sitio.

La soltera no podía soportar que su cita estuviera comiendo con la boca abierta y encima haciendo ruido al masticar “Me pone muy nerviosa, me ataca de los nervios, no puedo con ello”. Respecto a lo que buscaba Diego en una relación, el soltero se ha puesto un poco intenso y le ha dicho que se fijaba mucho en el primer impacto, y le ha hablado de la historia de los atardeceres y lo bueno de cada día “no me estaba enterando de nada, no conseguía seguir la conversación”.

Ella le ha dicho que no creía en las relaciones de todos los días y que era más de un viaje o un compartir. Él le ha dicho que también era un poco solitario y que disfruta más leyendo un libro él solo que con cualquier otra cosa.