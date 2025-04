Descubre cómo ha sido el momento en el que Yinaris ha intentado ligar con Matías por todos los medios en ‘First Dates’

Yinaris ha sorprendido a Carlos Sobera con su belleza y su pelazo. Ella es consciente de que no deja indiferente a nadie “salgo a la calle y rompo matrimonios, me gusta llamar la atención, soy muy explosiva”. Al ver a Matías ha tenido claro que el hombre perfecto para ella “es elegante, sexy…”. De hecho, no ha parado de tirarle los trastos desde que le ha visto. Carlos Sobera ha dudado por un momento de que pudiera nacer algo entre ellos, pero el camarero ha cortado por lo sano “esto es una relación de barman a cliente, nada más”. Unas calabazas en toda regla, que ella ha recibido como un “me miente”.

La soltera es de Colombia y en España trabaja de modelo y estilista. Se considera adicta a las compras y busca a un hombre detallista, cariñoso, guapo… “me gustan los malotes, voy con él y da miedo”. Yinaris no paraba de tirarle darditos a Matías y Carlos Sobera se ha sentido incómodo, pero ella no tenía problema “me pueden gustar tres a la vez”. De hecho, le ha advertido al camarero que iba a dar calabazas a su cita por él.

Al ver a Joan, Yinaris ha sentido que era muy guapo también y él ha visto a una mujer muy, muy sexy, pero le han entrado dudas de cómo sería su interior. De camino a la mesa, el soltero ha exclamado un “Wow, qué buen trasero” y ha tenido claro que eso no podía ser operado.

Joan alucina al ver el trasero de su cita: “¡Wow! Eso no puede ser operado”

Al soltero se le ha caído casi la baba al saber que su cita era modelo de ropa interior y no podía ni imaginárselo. Él trabaja en una empresa de seguridad y tiene que hablar mucho en inglés, algo que a su cita le ha gustado “me atraen los hombres serios”. Ella ha querido saber cómo era en el amor y no le ha extrañado que le dijera que cómo un osito porque ella le estaba viendo como un angelito “de malo no tiene nada, parece un bebé”.

Hablando de sexo, Yinaris le ha dicho que ella sí había hecho tríos y a él le ha despertado la curiosidad. Joan, para no quedar por detrás, le ha dicho que había tenido sexo en un cine, pero ella no se ha sorprendido “lo he hecho en el cine, en el carro, en la calle, en un ascensor…” y el soltero ha vuelto a exclamar un “¡Wow!”, ha sentido que estaba muy experimentado.

Respecto cuál era su fantasía sexual, Joan le ha dado todo tipo de detalles. Le ha explicado que le gustaría llegar a un hotel y que le recibieran dos chicos “así como tú”, que una estuviera vestida de enfermera y otra de colegiala y le dijeran “profe, ¿Podemos hacer algo para subir la nota?”. Yinaris se esperaba escuchar una fantasía mucho más loca porque la suya es estar con 5 hombres “dos no me aguantan y con 5, vamos a ver si quedo yo cansado o qué, soy muy caliente”.

La fantasía sexual de Yinaris: “Con cinco hombres, dos no me aguantan”

“¡Diablos!”, Joan no daba crédito a lo que estaba escuchando y más cuando ella le ha soltado un “sé que tú no me vas a aguantar, por eso pido cinco”. Una reflexión con la que Joan ha estado de acuerdo “Quizás lo que dice es verdad, que nadie la aguanta”.

En el reservado, la soltera ha jugado a seducir a Joan y han terminado apagando la luz. Él ha aprovechado la oportunidad que la vida le ponía delante, pero Yinaris ha vuelto a sentir que era un bebé “eran besitos de novio, no me hizo sentir nada”. Él esta emocionadísimo y no ha podido evitar tocarle el trasero a su cita “está bien duro, tienes muchas horas, está muy trabajado ese trasero”.

Joan se vuelve loco al tener un acercamiento sexual con Yinaris en el reservado

Ella tenía a Matías metido en su cabeza y no había forma de sacárselo “no me puedo imaginar a otros hombres”. A la hora de pagar, Yinaris confirmaba que Joan no era caballeroso porque no le invitó a cenar y eso le resto más puntos todavía. En el momento de la decisión final, Joan le ha dicho que quería repetir, pero ella le ha dicho que no repetiría porque le había parecido muy guapo, pero que ella necesitaba un hombre más picante “ardiente, que me vuelva loca, que sea más malo”.