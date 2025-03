Un soltero considera una gran 'red flag' que su cita sea 'Swiftie': ''Son personas manipuladoras''

Dani tiene 22 años, y pese a que aún es bastante joven, llega a 'First Dates' en busca del amor. Nuestro soltero es estudiante de ciencias políticas y derecho y cree que ''todo es política y que cualquier acción puede acabar influyendo en muchas cosas'', algo que le ha confesado a Carlos Sobera, que se ha interesado mucho por sus estudios.

Busca una persona que ''le toque la fibra'', que sea empática, sentida y con quien poder hablar de todo: ''Puede ser atractivo físicamente, pero si no tiene algo más, no me va a interesar''. Cenará con Carlos, un consultor de marketing de 25 años que se considera intenso y busca a alguien que también lo sea.