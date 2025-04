Los influencers no se gustan nada y cambian los piropos por los zascas en una cita con duelo de twerking incluido

Aleks ‘la Kitty’ lo peta en TikTok y ha entrado en ‘First Dates’ retransmitiendo en directo yo llegada al restaurante de Carlos Sobera. La llaman ‘la Kitty’ por un vídeo en el que dijo que si sus amigos la escribían maullaría como una gata. El joven ha venido dispuesto a grabarlo todo y ha dejado al equipo sin palabras.

“La madre que me parió”, ha exclamado Carlos Sobera impactado por los dos millones trescientos mil seguidores que tiene Prince Aleks en TikTok. No es latino, pero tiene cierto acento latino porque tiene contacto con muchos latinos en su día a día. En el amor, lo de ser influencer no le va nada bien porque tienen miedo de que lo suba todo a las redes. Le ha parecido bien que su cita fuera otro influencers porque su ex era antiredes y tuvieron muchos choques. Íbamos a vivir otra cita de millones de seguidores.

Carlos Sobera y el staff de ‘First Dates’ alucinan con los millones de seguidores de los solteros

Gabriel, su cita, también es creador de contenido y también ha entrado en ‘First Dates’ con la cámara del móvil encendida y grabándolo todo. Al verle, Aleks ha exclamado un ¡Wow! y le ha impresionado el tamaño del trípode de Gabito Suárez. Con Matías grabando el encuentro, Carlos Sobera ha querido saber cuántos seguidores tenía y él le ha soltado un “en TikTok, un millón”. No le ha extrañado que su cita tuviera tantos seguidores porque le ha visto muy llamativo, pero no le ha visto su tipo. Aleks tampoco ha sentido nada especial al ver a su cita, ha sentido que era un tipo un tanto extraño.

Los influencers ha comenzado la cena hablando de amor. Gabriel le ha contado que su relación más larga había sido de un mes y que casi no lo consideraba novio. Aleks sí ha tenido una relación más seria “mi última pareja duró 7 años”, una cifra que ha sorprendido a su cita “¿Cuántos años tienes?” porque pensaba que era mucho más joven. Gabriel ha bromeado con su edad, primero le ha dicho que tenía 30, pero luego le ha confesado que no pasaba de los 21, algo que a Aleks no le ha gustado.

Respecto al contenido que suben a las redes, Aleks le estaba hablando de sus originales vestidos y de sus contenidos únicos, cuando le ha salpicado con el tenedor y a Gabriel le ha entrado una risa nerviosa que no podía contener. Aleks está acostumbrado a ser gracioso, pero le ha molestado que su cita no parara de reírse y que lo hiciera en un volumen tan alto. De hecho, no ha dudado en mostrarle su enfado “te ríes como una vagabunda, una pobretona”. Un feo comentario ante el que Gabi ha reaccionado “me río con ganas y no hay nada mejor que reírse con ganas”. La tensión ha saltado entre ellos.

Gabito Suárez estalla ante los ataques de su cita

Aleks ha querido saber si su cita era virgen y él, le ha respondido con un “Tú te crees que yo soy virgen…”. Aleks no se ha cortado y le ha soltado un “se te ve tan monja, las calladitas son las peores, esas se las comen dobladas”. Gabi estaba un poco en shock “¿Me estás llamando puta?”. Una pregunta ante la que Aleks no ha respondido, pero sí ha soltado un “quién recoja el guante que se lo ponga”. Gabi ha intentado mantener la compostura, pero ha sentido que su cita estaba soltero porque era “un poquito insoportable” y le ha mostrado su malestar “marica mala, total”.

La tensión ha ido en aumento y Aleks le ha dicho que estaba soltero porque él quería y se ha encontrado con un “el que más presume es el que menos tiene”, que le ha molestado muchísimo. Metidos de lleno en un cruce de acusaciones, Aleks ha vivido lo peor que le podía pasar “se me acabó la batería del móvil”. Su cita le ha dicho que igual iba siendo hora de cambiar de teléfono y eso le ha rematado “no, es el último, bebé”, comentario que ha vuelto a desatar la risa de su cita.

Gabi le ha dicho que era muy fan de Ariana Grande y Aleks ha sentido que podían compartir gustos musicales y le ha contado, emocionado, que Rihanna estaba a punto de sacar disco nuevo, pero a Gabi no le gusta nada la cantante y se ha mostrado muy crítico, consiguiendo que Aleks se pusiera de los nervios de nuevo.

Duelo de twerk al ritmo de ‘La más mala’ de BB Trickz en el reservado

El reservado se ha convertido en una pista de discoteca y los influencers lo han dado todo al ritmo del temazo de BB Trickz. A Aleks no le ha gustado que su cita hiciera el trenecito de TikTok y ha preferido demostrarle sus dotes para el perreo convirtiendo la cita en un concurso de Twerk.

El soltero estaba convencido de que igual le había gustado a Gabi y le ha propuesto darse un piquito sin esperar que él, le respondiera con un seco “no”. Aleks ha flipado “esto me pasa por buena persona” y en el momento de la decisión final, ha sacado toda la artillería. Gabi le ha dicho que no se veía con esas orejitas de gato y él, ha criticado cada prensa de su outfit “Como pareja no me vales”.