Juan, su cita, se ha presentado como un tipo que utilizaba una prótesis capilar indetectable “un invento nuevo, un pelo natural, adherido a tu cuero cabelludo y te lo cambian cada mes… No es el típico peluquín que te quitas para dormir, eso es algo patético y yo me lo pondría jamás, pero esto sí”.

Al verle, Paqui no ha sentido ninguna atracción por él, pero ha querido conocerle. Los dos son murcianos y él tampoco se ha sentido atraído “ me veo físicamente mejor que ella, quizás por el pelo este que llevo ”.

En el momento de la decisión final, Paqui ha querido saber si su cita tenía alguna duda porque ella tenía una y se la ha soltado de golpe “¿Él pelo es tuyo?”. Juan se ha quedado un poco chafado, pero el ha dicho que sí y no. “ Llevas peluquín, ¿No? ”, ha continuado ella, pero el soltero le ha dicho que era parecido, pero que si quería le podía tirar del pelo porque no se le caía en ningún momento “ me puedo duchar, montar en moto, peinar… todo, todo y no se cae ”.

Paqui se ha quedado un poco parada porque no le entendía bien, pero cuando él le ha repetido lo de tirar, no ha dudado en comprobar con sus manos si el peluquín de Juan se arrancaba con facilidad. El soltero le ha explicado que no quería tener una cita de pareja porque no había saltado la chispa y ella le ha dicho que le había pasado lo mismo “no ha existido el feeling entre los dos”.