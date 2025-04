Marta se ha puesto guapísima para encontrar el amor en ‘First Dates’, es una mujer que siempre ve el vaso medio lleno y tiene claro que la persona que no tiene una sonrisa para dar no es consciente de que está perdiendo un día que no va a recuperar “la sonrisa es el mejor de los maquillajes”. Según le ha contado a Laura Boado, está buscando a un señor educado “un galán que se va a encontrar con una gran señora”. Tiene la sensación de que el amor le ha tratado muy mal “he tenido experiencias dolorosas y no quiero hablar de ello”.