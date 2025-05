La mujer es búlgara, se considera polifacética y se dedica a la escritura creativa. Tantas son las facetas que ha confirmado a Carlos Sobera que este no ha podido evitar decirle: “Eres el arte en persona”. Sin embargo, en el amor, la soltera no ha encontrado a la persona adecuada, y asegura que no busca a una persona superficial.

Pese a coincidir desde el primer momento, Arte no parece haber tenido ese feeling que necesita: “No me entusiasma, yo no busco a una persona artista”. Además, confiesa que físicamente no es su prototipo y “no tenemos nada que ver”. Tras esto, Carlos Sobera interrumpía la conversación para llevarles hasta la mesa donde poder conocerse mejor y quien sabe, tal vez Arte comienza a encontrar puntos en común con su cita.