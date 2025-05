Carlos Sobera, paralizado ante los poderes sobrenaturales de un soltero de ‘First Dates’ con la muerte

Matías anima al presentador a preguntarle al soltero cuál será la fecha exacta de su muerte: ¿Se la habrá realizado?

Dani duda de los poderes paranormales de su cita: “Creo que es solo tarotista, no he sentido la energía”

Una soltera ve imposible darle calabazas a su cita en ‘First Dates’: “Así no se puede”

A Dani le encanta la moda y las marcas, es tarotista, vidente y médium “desde pequeño he tenido el don, pero me dio miedo y hace solo 10 años que me dedico a ello”. Carlos Sobera se ha puesto muy nervioso al saber que el soltero no solo podía hablar con gente fallecida sino que llegaba a saber la fecha exacta de la muerte de las personas. Matías ha intentado tranquilizarle y le ha dicho que, a él, todavía le quedaban muchos años, pero al presentador le estaban entrando sudores fríos solo de pensarlo.

A Dani le encanta hablar con la gente que está en el más allá y ayudarles a mandar los mensajes que no han podido, pero asegura que es algo muy cansado “necesitan tu energía y yo termino el día sin fuerzas”. Matías ha animado a Sobera a que le hiciera la pregunta que estaba pensando a Dani “Se valiente, házsela…”, pero el presentador ha tragado saliva y ha querido saber qué buscaba el soltero en ‘First Dates’. A Dani le gustaría encontrar a una persona con valores y que acepte su don.

Erick, su cita, se ha definido como el brujo más maravilloso del mundo y nos ha contado que nació en una cuna de brujería porque sus padres son brujos y santeros. Al presentador le ha llamado la atención su look y él, sin abuela, le ha dicho que era el ángel que estaban buscando “puedo levantarme hoy y creerme la virgen María, y levantarme mañana y ser Matrix, o rollo colegial… yo soy todo, bebé, yo no me aburro, mi estilo, es Erick”.

Carlos Sobera alucina con los chistes de brujos de los solteros

Al verle, Dani ha visto a un chico elegante y le ha encantado que fuera fotógrafo porque él también lo es. Pero ha flipado al saber que también era tarotista igual que él y que, además, compartían el mismo signo “me encanta”. Al verlos tan animados, Carlos Sobera ha sentido que iban a saltar chispas entre los dos brujos, pero Matías y los solteros, le han dicho que ya estaban saltando. Erick ha querido saber si Dani se había traído la escoba porque “yo me traje el palo”. Un chiste de brujos que ha dejado K.O. al presentador.

La aterradora visión de Dani con solo 7 años: "Mi bisabuela vino a estrangularme"

Erick le ha contado que él era de Valencia en Venezuela “donde las naranjas son dulces y los hombres complacientes”, pero que vivía en Madrid. Dani es rumano, pero vive cerca de Gerona. Han hablado de sus edades y han acertado “tienes el ojo abierto”. Han hablado de espiritualidad y Dani le ha contado que a los 7 años tuvo una experiencia paranormal con su bisabuela “me vino a estrangular y a partir de ahí, empecé a ver muchas cosas”.

El soltero le ha dicho que él venía de familia de brujos y santeros, pero Dani ha sentido que no era más que un tarotista “no he percibido esa energía”. Dani ha querido saber si su familia aceptaba su homosexualidad y él, le ha contado que salió del armario cuando tenía 18 años “en Venezuela si eres homosexual te pueden matar”, pero que se cansó de estar escondido y decidió sobresalir. Su cita lo ha entendido porque en Rumanía tampoco está bien aceptado.

Erick siente que con él no se meten porque va pisando fuerte “voy de sobrado” y Dani le ha confesado que él tiene la sensación de que le ven cara de tonto y por eso se meten con él. También han hablado de relaciones y Dani le ha dicho que tuvo una relación de 10 años de la que no quería ni hablar porque le hizo mucho daño. Asegura ser muy exigente, buscar a una persona que se cuide y a la que no le importe lo que digan los demás.

Su cita le ha dicho que ella se consideraba masculino y femenino a partes iguales, y que buscaba a alguien que le aceptara tal y cómo es. A Dani le ha echado un poco para atrás que Erick fuera más femenino que él porque sentía que él ya lo era bastante. De hecho, le ha confesado que nunca había estado con un chico con tacones y que no sabía si le gustaba.