Pepe, su cita, es un tipo poco convencional porque no le gustan las cosas que le gustan a la mayoría de los hombres “no me gusta el fútbol ni los deportes en general”. Le ha contado a Sobera que se dedica al mundo de la música y que la cultura es lo que más le gusta, junto a los scape room, que es su pasión. Al ver a Beatriz ha flipado “Wow, qué tía, transmite fuerza”. A ella también le ha gustado el físico de Pepe “me ha gustado todo”. Una primera impresión casi tan buena como la que ha tenido Lorenzo al ver a María.