Julián se ha presentado como un tipo extrovertido que pone una pantalla para que la gente no se le acerque y le conozca. Carlos Sobera ha querido saber cómo le iba la vida y él, le ha contestado con un claro “ mal, por eso estoy aquí ”. Entre sus pasiones está leer filosofía y tiene la sensación de que no ha llegado a conocer el amor en mayúsculas. Le gustaría que su cita fuera una mujer elegante y con mente “ dotada de gracia, con nobleza y sencillez ”.

Mientras esperaban la cena, Luz le ha pedido que le recordara su nombre y han hablado de la luz una vez más. Julián le ha confesado que jamás iría a ver las luces de Vigo porque no soportaba las aglomeraciones y que solo iba a sitios con gente cuando iba al teatro o al cine. A ella, le ha parecido raro y sobre todo, que no le gustara salir con amigos porque a ella le encantaba quedar con sus amigos y salir a bailar. Él le ha dicho que es más de literatura y que le encantaba cocinar .

Ella no estaba sintiendo nada especial y en lugar de concentrarse en la conversación, le ha dicho lo guapos que eran los miembros del staff de ‘First Dates’ , algo que a Julián no le ha gustado mucho porque él, la estaba mirando a ella.

Luz le ha ofrecido a Julián su plato para probar, pero él, le ha dejado claro que no le iba a robar comida “ te voy a robar miradas ”. Ella le ha confesado que era un poquito terca, pero que estaba intentado aprender a no discutir. Él lo ha entendido y le ha sacado un folio con un número 6 , para que hablaran de cómo hay que ponerse en el lugar del otro porque él también había discutido mucho. Ella lo ha entendido, pero le ha parecido muy raro que hubiera impreso un folio .

Julián ha sentido que su cita era una mujer un poco tímida, pero ella le ha dicho que luego se soltaba. Él le ha dicho que ya no estaba para muchos trotes, pero que estando en pareja, todavía podía hacer sus cosillas y que no estaba para renunciar al sexo. Ella necesita más de cariño y afecto, y ha sentido que Julián no le atraía lo suficiente como para imaginarse teniendo sexo con él.