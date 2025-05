Un soltero no se corta y presume en 'First Dates' de su último retoque estético: "Me llaman guapo"

First Dates 13 MAY 2025 - 22:55h.

Juan Manuel está encantado con su último retoque estético: ¿Adivinas cuál es? Su cita se ha dado cuenta

Un soltero, impresionado por la musculatura de su cita en ‘First Dates’: “Estás muy fuerte”

Compartir







Esperanza es una mujer de 65 años muy positiva y a la que le gusta tomarse la vida con alegría. No aparenta su edad “tengo un tipo muy pequeños” y está buscando a un hombre que sea como ella “alegre, divertido, flamenco, que me lleve y no tenga que tirar yo de él”.

Juan Manuel, su cita, se ha quitado las bolsas de los ojos, ha rejuvenecido y se siente mucho mejor. La gente me mira diferente y me dicen que estoy muy guapo. Sin embargo, al verle, Esperanza ha tenido claro que no era su tipo de hombre y no el ha gustado nada que hubiera venido tan informal vestido “me hubiera gustado más elegante”.

A él, Esperanza tampoco le ha gustado demasiado “muy pomposa, una camisa muy llamativa, muy bajita, para mí no es atractiva. Está un poquito arrugada y la cara no la favorece”. Los solteros han brindado y se han contado de dónde eran, pero en el fondo se estaban sacando defectos mutuamente “yo le veo para ir de compras, no para una cita”.

Esperanza sospecha de que su cita está operado de algo

Los solteros han comenzado a cenar en modo silencio y de vez en cuando, dejaban de mirar al resto de mesas y se lanzaban alguna pregunta, pero sin mucha ilusión. Esperanza ha querido saber si estaba jubilado y a qué se había dedicado. Juan Manuel le ha dicho que tenía 69 años y ella se ha asombrado porque no los aparentaba. Es más, le ha preguntado que si se había hecho algún retoque estético y él, le ha hablado de su operación de bolsas.

Él le ha dicho que le gustaba mucho salir a bailar y Esperanza le ha contado que ella es más de karaokes. De hecho, en el reservado se han atrevido a cantar juntos una canción. Esperanza estaba mala de la garganta y no ha podido cantar muy bien el tema que les había tocado, pero a Juan Manuel le ha gustado “no canta mal y encima en francés”.

A Juan Manuel no le importan los gallos musicales de su cita en 'First Dates'

Les ha tocado darse un beso por sorpresa y se han dado un besito en la mejilla, y han estado de acuerdo en que podrían volver a verse pero en plan amigos porque no habían sentido el feeling que esperaban al conocerse.