Miquel lleva 16 años entrenando y el deporte es una de sus grandes pasiones, y ha llegado a competir a nivel amateur en culturismo. En el amor le ha ido bastante bien, ha tenido dos relaciones, una más de adolescencia y otra de ocho años que terminó en boda. Está emocionalmente disponible, es un tipo que vive el amor de forma intensa y es que, tiene claro que le gustan mucho las mujeres. Le gustaría que su cita también tuviera un físico cuidado. Algo también muy importante para la joven de la mesa de enfrente.

Carla, su cita, tiene 25 años y está convencida de que la gente cuando la ve sabe que va al gimnasio y le suelen decir que está muy fuerte, algo que la gusta escuchar porque le dedica muchas horas al gimnasio. Al ver a Miquel ha sentido que era un tipo majete y han comenzado la cita hablando de sus profesiones. Para Carla es un requisito fundamental que su cita sea un tipo que entrene bien y no ha tardado nada en formularle la gran pregunta, pero Laura Boado les ha interrumpido justo en es momento para llevarlos a la mesa.

Carla no se resiste a saber cómo entrena su cita: “Eres de los que…”

“Estás muy fuerte”, ha sido la frase que ha elegido Miquel para comenzar la cena. Al soltero le gustaba mucho el físico de Carla y ella estaba encantada de escucharle tantos piropos. Miquel le ha contado que había estado casado y que cuando se divorció hace dos años ya se quedó solo en Sabadell. Le gustan los animales y para Carla eso es muy importante porque se había criado entre “caballos, gallinas, ocas…”.

Miquel le ha contado que desde que se divorció había comenzado a experimentar otros tipos de amor y a Carla eso no le ha gustado nada. El rollo del poliamor, las parejas abiertas y esas cosas, no van nada con ella “no me creo que tu puedas dividir tu corazón y entregárselo a todas las personas… No puedes querer a más de una persona, eso es porque no quieres a nadie”.

Miquel está deseando irse con Carla a un festival de música techno

En el reservado, los solteros han hablado de música y han coincidido en el tema de la música techno, y han hablado de irse juntos a un festival. Ella ha querido saber si le gustaba la música urbana y le ha enseñado algún que otro paso prohibido. Miquel no ha sentido una atracción a primera vista, pero sí ha tenido ganas de seguir conociendo a Carla, algo que a ella no le ha terminado de pasar “me lo he pasado bien, pero porque yo me lo paso bien”.

Miquel ha pagado la cena convencido de que iban a repetir, pero ella le ha dicho que le había caído superbién, pero que le había faltado un poco de atracción. Él, le ha confesado que sentía que no le había gustado su forma de ver las relaciones y ella le ha dicho que no era por eso porque para ella, eso era parte de su pasado.