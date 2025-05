First Dates 14 MAY 2025 - 23:05h.

Manoli le explica a Miguel que está “amarrada” por su mascota y que no puede viajar mucho, descubre cómo ha reaccionado él

Miguel es un gran apasionado de la historia de la Iglesia del Rocío y le interesa mucho “la rociología”. Está buscando a una persona para convivir y tener una vida plena, le gustaría enamorarse porque está convencido de que es una de las cosas más bonitas que hay en este mundo.

Manoli, su cita, siempre ha sido una mujer muy inocente y siempre se ha creído todo lo que le ha dicho la gente, y le han llegado a decir que era tonta. Al verla, Miguel, ha sentido que su cara no era desagradable, pero ha sentido que podía perfeccionar más su forma de vestir. Ella le ha contado que era de Huelva y han descubierto que vivían más o menos cerca. A Manoli no le ha desagradado la ropa de su cita, pero su físico no le ha llenado.

Manoli advierte a su cita de que le gusta salir: “Tengo un grupo de amigas”

Lo solteros no han empezado la cita con mucha ilusión, pero han querido conocerse. Manoli le ha dicho que buscaba a una persona seria y que le gustaría convivir con esa persona. Miguel ha sentido que su cita era una persona de su casa y que buscaban más o menos lo mismo que él. No le gustaría encontrar a una loca que esté todo el día de fiesta. Ella le ha explicado que tenía un grupo de amigas y que le gustaba salir, pero que no era una loca y a él, le ha convencido.

Manoli le ha confesado a su cita que tenía un loro y que le tenía muy “amarrada”. Se lo encontró en el hospital en el que trabaja y que para viajar estaba un poco amarrada porque se lo intentó llevar una vez y no salió bien. A Miguel le ha entrado la risa porque él, lo de tener un loro de animal de compañía no lo ve.

Manoli no es practicante, pero sí creyente: “Tengo un hermano sacerdote”

Hablando de fiestas, Manoli le ha dicho que la Semana Santa ya no le llamaba mucho la atención y han coincidido porque él tampoco es muy cofrade, pero sí le ha dicho que le gustaba mucho El Rocío y las fiestas de pueblo. Manoli nunca ha ido al Rocío, pero no le importaría ir si la cosa fuera a más. Eso sí, le ha contado que tenía un hermano sacerdote, pero que ella era creyente, pero no practicante.

En el momento de la decisión final, Miguel ha dicho que sí a una segunda cita con Manoli porque le había resultado una mujer agradable y que tenía una vida muy parecida a él. Ella también le ha dicho que sí a una segunda cita para conocerlo un poquito mejor. Lo que ha empezado mal, ha terminado con ilusión y ganas de irse a tomar algo.