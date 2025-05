First Dates 13 MAY 2025 - 23:15h.

A Sultana no le gusta hablar de sexo en la primera cita, pero le confiesa a su pareja que ha cumplido todas sus fantasías sexuales

Natán se ha presentado como un tipo con una parte de hombre moderno y un poquitín de tipo chapado a la antigua “En el sexo soy moderno, pero solo con mi pareja”. Es comercial en un concesionario “servicio postventa en un taller”. Entre sus pasiones está el deporte en general, viajar, tiene una furgoneta camper “yo he hecho maravillas, lo único que depende de la postura, te das en el cogote”. Busca a una chica divertida a la que le gusten viajar e improvisar.

Sultana, su cita, es una mujer tradicional en el tema del amor y le gusta que la conquisten. Da mucha importancia al físico, le gusta mucho cuidarse y quiere a un chico que se cuide. Ha entrado muy nerviosa, pero Natán la ha tranquilizado diciéndole que él también venía de la zona de Cataluña. El físico del soltero le ha gustado, pero ha sentido que tenía que entrenar más las piernas.

Natán asegura no ser fiestero: “Salí el fin de semana pasado”

Al saber que Natán trabajaba con vehículos, ella le ha dicho que necesitaba un coche y él ya se ha visto vendiéndole un coche “y hasta al conductor”. Al pedir la cena, Sultana le ha confesado que era un poco tikis con la comida y él, le ha dicho que también lo era. De hecho, él ha contado que no bebía casi alcohol, pero que, en el tema de salir, tenía un mix. Ella ha querido saber cuánto hacía que no salía de fiesta y él no ha tenido más remedio que confesar “el fin de semana pasado, era el cumpleaños de un amigo”.

Sultana también ha querido saber si ligaba por las apps y él, le ha dicho que no mucho, pero no era cierto “con las apps no he parado de pegar pinchitos por ahí”. Eso sí, cuando ha salido el tema del sexo y la pasión, Sultana le ha dicho que no solía hablar de esos temas y menos en la primera cita, pero que ya había salido el tema, le contaba que ella en pareja lo daba todo y que era algo que necesitaba habitualmente.

Sultana, sobre su sitio más random para tener sexo: “En Port Aventura”

Él, ha estado de acuerdo y le ha dicho que él, en pareja, hacía lo que fuera necesario. De hecho, ella ha sentido que “tiene cara de guarro”. Respecto a sus fantasías sexuales, ella le ha dicho que ya había cumplido sus fantasías y que lo había hecho en muchos sitios públicos. Natán le ha dicho que él también era mucho de ir por el campo “te digo “vamos a ver ese arbusto”. Ella se ha reído y le ha contado que su sitio más random había sido en PortAventura “me colé en el baño de los hombres y al salir, me vio un hombre y me fui corriendo”. Pero la cosa ha ido a más porque Natán le ha confesado que le echaron de un balneario, algo que, a ella, le ha parecido una guarrada.

En el reservado, Sultana ha sentido que Natán se iba a lanzar y le ha pedido que guardaran el papelito que les había tocado, no estaba preparada para darle un beso. La música ha comenzado a sonar y ella ha sacado una clara red flag al saber que su cita solo bailaba techno, pero el joven lo ha intentado.

Natán estaba contento con la cita “la chica no está mal, tiene un buen par de aprietes” y no se ha resistido a los besos que ella le ha dado mientras bailaban. Los solteros se han dejado llevar y han terminado la cita con el pintalabios intercambiado. Los dos estaban muy contentos y han tenido claro que sí querían repetir.