Carlos Sobera no se queda con las ganas de saber si hay algo paranormal en ‘First Dates’ y consigue unas pilas para el soltero

Una soltera de ‘First Dates’ no esconde sus aficiones: “Hay hombres de bar y yo soy una mujer de bar”

Alejandro se ha presentado en ‘First Dates’ hablando de fenómenos paranormales y ciencias inexactas. Es vigilante de seguridad, pero su mayor hobbie es hacer vídeos de investigaciones paranormales a lo Iker Jiménez. Ha tenido varias experiencias y todos sus vídeos están publicados en internet. Carlos Sobera ha alucinado cuando el soltero le ha mostrado dos de sus herramientas de trabajo, una de ellas, una spirit box para registrar las voces.

El presentador ha sentido curiosidad por saber si podrían escuchar las voces ocultas en el restaurante, pero la respuesta del soltero le ha dejado la ilusión por los suelos “si le hubiera puesto pilas y el altavoz, sí”. El presentador le ha respondido con un “mi gozo en un pozo, no se puede ir sin pilas por la vida, macho”. Respecto al lugar en el que encuentra más voces, Alejandro le ha dicho que en cualquier lado porque según sus estudios “convivimos con ellos”.

Carlos Sobera, al saber que Alejandro no ha traído pilas para la Spirit Box: “Mi gozo en un pozo”

Las chicas le gustan que le sorprendan de alguna manera “me tiene que dar un chispazo y que yo diga ‘esto es curioso’”. Cynthia, su cita, es una chica zen y muy espiritual que está convencida de que la vida es energía y depende de cuál sea tu energía, la vida es más bonita o fea. Se encuentra en un momento de desamor y de sentimientos feo, pero sigue sintiendo que el amor es algo maravilloso.

Al verla, a Alejandro le han llamado la atención sus ojos y ha sentido que era una chica muy mona. Ella le ha contado que era de Jaén y el soltero le ha dicho que estaba deseando ir a conocer la zona.

Alejandro ha comenzado la cena preguntándole a Cynthia sobre los fenómenos paranormales y ella le ha dicho que pensaba que existían. El soltero se ha sentido seguro y le ha confesado que hacía investigaciones paranormales, algo que a ella, le ha llamado la atención “es algo que no conozco”.

A Cynthia le encanta el lado friki de Alejandro: “Me parece interesante”

La soltera se ha interesado por las investigaciones de Alejandro y él, le ha contado que solía ir a escenarios de muertes y asesinatos, lugares “que consideran cargados”. Cynthia estaba encantada escuchándole porque le parecía algo interesante y friki a partes iguales, dos cosas que le gustaban.

Los solteros han querido tratar algún tema más normal y Cynthia le ha contado que trabajaba y que los estudios los tenía un poco aparcados, pero que quería volver a coger los libros porque le gustaba mucho aprender “me gusta saber de todo y de nada, un día me gustan los delfines y al otro, me interesan los volcanes”. Alejandro lo ha entendido y le ha respondido con un “los locos somos los cuerdos”.

Cynthia detecta ondas electromagnéticas en la terraza de ‘First Dates’

En el tema de relaciones, Alejandro le ha dicho que en sus relaciones nunca había existido la comunicación y que era consciente de que era un problema suyo. A su cita le ha gustado que fuera sincero y no ha dudado en decirle que le estaba gustando él y la cita.

Carlos Sobera se ha encargado de conseguirle unas pilas a Alejandro para que comprobaran si había algo paranormal en ‘First Dates’ y los solteros se han encargado de detectar ondas y voces en la terraza del restaurante. Cynthia ha cogido rápidamente la Spirit Box y ha registrado ondas electromagnéticas “no sé de dónde son, pero estaban”. Alejandro el ha explicado que el otro aparato servía para registrar voces y ella ha alucinado al saber que se podían grabar conversaciones de personas no presentes.

Cynthia ha querido que Alejandro le demostrara el tema de las voces en otro momento y le ha propuesto llevarle a sitios abandonados de Jaén. Estaba convencido de que tenía una energía bonita y le ha gustado mucho que le diera un besito en la frente sin previo aviso. Los dos han tenido claro que se les había hecho muy corto y que querían conocerse mejor, pero antes de marcharse de la mano de ‘First Dates’ han querido preguntarles a los espíritus si había algún impedimento para su amor.