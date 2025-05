First Dates 20 MAY 2025 - 23:15h.

Marisol da calabazas a su cita porque siente que es “muy soso”: “Le hace falta un kilo de sal espolvoreado en ese moño”

Dos solteros andaluces debaten entre risas el origen del rebujito: "No es sólo de Sevilla"

Marisol es muy cósmica, muy del universo y está muy dedicada en su crecimiento personal y emocional “soy muy de almas”. Se casó, pero su matrimonio fue fugaz “no me separé cuando volvimos de la luna de miel porque me dio vergüenza”. Le gustaría que su cita fuera una persona empática, divertida, romántica, que la valore y que sea respetuosa. Siente que con una simple mirada sabe si va a conectar o no con esa persona.

Al ver a Luis, se ha echado las manos a la cabeza. Luis, su cita, es un tipo muy abierto y divertido, que siente que parece más joven de lo que es y que se ha definido como “un jefe gamba, gamberro”. A Marisol no le ha gustado nada el look samurai de su cita y ha comenzado a conocerlo con pocas ganas. Él sin embargo, ha visto a una mujer que sí le gustaba físicamente.

Ya en la mesa, Luis le ha dicho que tenía una lesión en la rodilla, pero que quería retomar el deporte y perder unos kilitos. Ella es una mujer hiperactiva y ha sentido que su cita era muy tranquila. Le ha contado que salía a caminar mucho, pero él, eso de ir a pasear solo no le gustaba. La soltera también le ha dicho que era muy espiritual y ha sentido que él no tenía nada de cósmico “es muy soso, con todos mis respetos, pero es muy soso”.

Luis también le ha dicho que no bailaba y que estaba buscando a alguien que le enseñara, pero Marisol ha sentido que ya era muy tarde “le falta un kilo de sal espolvoreado en el moñito ese”. El soltero le ha dicho que le gustaría tener una pareja para que su vida fuera más divertida y con quién poder compartir sus aficiones. De hecho, le ha confesado que cuando ve una serie se gira y la comenta con el sofá porque no hay nadie a su lado.

A Marisol le ha dado la sensación de que Luis quería a una mujer para que estuviera con él en casa viendo una película porque no parecía muy de salir ni de hacer cosas. Le ha preguntado por sus aficiones y él, le ha confesado que le gustaba coleccionar cosas, algo que a su cita tampoco le ha gustado “este va a ser un friki raro que está todo el día en una habitación y colecciona cosas raras”.

Luis le ha dicho que su casa era un poco desastre en ese momento porque coleccionaba de todo y a Marisol le han entrado las siete cosas “todo lleno de mugre, los calzoncillos por ahí tirados, que no, que no, yo si entro en una casa tiene que estar limpia…”.

En el tema sexual, Luis le ha dejado claro que nunca había contado ni se había preocupado de las veces que podía tener sexo en una noche porque no era algo que le preocupara y al saber que Marisol podía estar toda la noche, le ha dicho que si tenía que estar toda la noche, él estaba. Respecto a su postura sexual favorita, le ha dicho “cualquiera que sea divertida” y ha soltado un “al ataque” cuando ella le ha confesado que le gustaba cabalgar.

Marisol estaba un poco alucinada y ha tenido la sensación de que “este lleva cuatro años por lo menos sin echar un buen polvo”. Ella le ha dicho que tenía la sensación de que la gente sosa lo era hasta en la cama. De hecho, en el momento de la decisión final, le ha dicho que no quería repetir porque le veía un poco soso para su carácter y su ritmo de vida. Luis ha alucinado porque él siente que siempre ha llevado la voz cantante en los grupos a los que pertenece y siempre ha sido el gamberro del grupo.

La soltera ha alucinado un poco y le ha dicho que ella, era lo que había sentido en la cita y le ha deseado mucha suerte en el amor.