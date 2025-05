Lara Guerra 19 MAY 2025 - 23:29h.

Dos solteros andaluces tienen una cita con mucho arte: así es el encuentro folclórico en 'First Dates'

Una soltera de 'First Dates' se queda impresionada con la compatibilidad que tiene con su cita: "Está hecho para mí"

Compartir







En la noche dónde el folklore es el gran protagonista de ‘First Dates’, no podía faltar Sevilla. Y aquí llega Víctor. El soltero es un director de colegio jubilado, que viene al restaurante de Carlos Sobera para buscar el amor.

Víctor busca a su media naranja, que sea una persona que le “impacte y que le llene”. Por la puerta entra Julia, una soltera de 65 años que llega sorprendiendo con su traje de flamenca desde Fuengirola. Nada más verse, una sonrisa se ha puesto en las caras de nuestros andaluces. Carlos Sobera les interrumpe para llevarlos hasta la mesa donde van a disfrutar de una romántica velada en la que conocerse mejor y ver si son lo suficientemente compatibles como para tener una nueva cita.

La pareja ha compartido sus trabajos anteriores, y cuando Víctor le ha comentado a la soltera lo mucho que le gustaba estar con niños, Julia ha confirmado al programa que “esto dice mucho de él. Una persona que le gustan los niños siempre tiene un buen trato con las personas”. Julia le comenta a su cita que ella es sastra, algo que ha sacado una sonrisa a Víctor porque su madre también tenía ese oficio. Sobre las aficiones de los solteros, ambos coinciden en sus gustos por el baile y como era de esperar, cada uno de ellos ha hablado de la feria tradicional de Sevilla y de Málaga.

Los solteros disfrutan bailando una sevillana

Tras esto, saludaban a la mesa de al lado y les incitaban a tomar rebujito. Y mientras que Víctor comentaba que es la bebida típica de “Sevilla”, Julia le interrumpía para decir que eso no era así, que es de “toda Andalucía”. Esta conversación sobre el origen el rebujito ha llevado a Julia a decir una bebida tradicional de Málaga; el Cartojal, desconocida para el soltero.

Y aquí, en esta cita con tanto arte, no podía faltar una sevillana. La pareja ha disfrutado de bailar al ritmo de la música y de compartir un momento cercano: "Nos ha salido mu bien"

La decisión final de los solteros

Ha llegado el momento de conocer la decisión final de los andaluces de pura cepa. Tras una noche de risas, Víctor y Julia tienen que revelar su opinión final. Pese a que la cita ha fluido, el soltero ha confesado que no tendría otro encuentro con Julia porque "no es el parámetro de persona". Julia tampoco tendría una segunda cita porque físicamente no se ha sentido atraída.