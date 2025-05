First Dates 21 MAY 2025 - 23:05h.

Carmen tiene la sensación de que no iría de caminata con Enric porque no tendrían parada ni encuentro sexual, mira cómo ha sido el momento

Un soltero de ‘First Dates’ abre un gran debate: “¿Cómo sabes si estás sanado tras una relación?”

Compartir







Carmen es una mujer que siempre ha roto los esquemas y que se ha regido por sus emociones y sensaciones, y con el tiempo por la razón. Se siente una mujer alegre, divertida, jovial, luchadora… Tuvo a su hija con 17 años “fue un embarazo en secreto y se enteraron cuando nació en la habitación”. Se casó con el padre de la niña, pero no funcionó porque eran muy jóvenes. Se volvió a casar, estuvo 20 años con él y tuvo otros dos hijos. Ahora busca a un hombre íntegro, con valores y con un punto de tranquilidad.

Enric, su cita, está muy moreno porque es un hombre de playa y montaña “me apasiona el sol”. Al ver a Carmen ha visto a una chica con un atractivo “con una sonrisa muy bonita”. Carmen por su parte, no ha visto a un hombre muy de su estilo “lo veo un señor mayor, me gustan más jóvenes”. Tiene los mismos gustos que la soltera de la mesa de al lado.

Carmen alucina con el moreno de su cita: “¿Cómo estará en verano?”

Los solteros han comenzado la cita hablando de aficiones y Enric le ha dicho que le gustaba mucho la pesca de alta montaña y el mar. Al soltero le ha gustado que Carmen también fuera una apasionada del mar porque sentía que se apuntaría a cualquier plan frente al mar. De hecho, le ha contado que le gustaba tomar el sol y ella, lo ha visto un poco excesivo “si está así ahora, ¿Cómo estará en verano?”.

El soltero también le ha dicho que le gustaba cocinar, estar en casa, ver una película… Algo que ella ha visto como algo aburrido “me aburriría como una ostra con él”. En el tema musical, Carmen le ha dicho que era de Funky y Enric le ha contado que su padre fue la competencia directa del Dúo Dinámico y que le gustaba mucho esa música y la música romántica.

Enric y la música: “Mi padre fue el competidor directo del Dúo Dinámico”

Carmen se ha definido como una mujer alegre, extrovertida, pero también muy reservada para su vida privada. Él estaba encantado porque sentía que era una mujer culta y bastante asentada. Hablando de sexo, Enric le ha dicho que fantasías sexuales había muchas, pero que se imaginaba en una camita y que de repente, le atrapa la pasión y “no sabes si es el fuet, el pan con chorizo, que te atrapa, que cae todo por allí y por allá…”. Carmen le ha seguido el rollo, pero ha tenido claro que “no me gustaría ir de caminata con Enric porque no habría parada”.

En el reservado, Enric ha intentado seguirle el ritmo musical a su cita, pero Carmen no ha cambiado de opinión “le veo muy soso y no tiene ritmo”. Él estaba encantado y le ha dicho que sí a una segunda cita, pero ella le ha dicho que era una persona muy sincera, y que le había encantado como hombre “un tipo honesto, sincero, educado…”, pero que no había sentido la atracción de hombre a mujer.