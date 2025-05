First Dates 23 MAY 2025 - 22:05h.

Marina tiene claro que Dios es un poder superior que no lo concibe la iglesia y que es un poder personal. Viene de Barcelona donde trabaja en una tienda de hombre, pero le gustaría emprender algún proyecto personal basado en el conocimiento personal y las energías. Le ha contado a Laura Boado que, en ese momento, su energía estaba llena de dudas y expectativas por conocer a su cita, quién le gustaría que fuera una persona que quiera crecer espiritualmente, que le de importancia a las energías, al tiempo de calidad, a la familia “a mí me gusta mucho estar con los animales”. La soltera busca una relación sana fuera de los clichés, lo mismo que buscaba Crista en 'First Dates'.

Daniel, su cita, es un tipo que busca a una mujer “bien amueblada”, el físico le puede llegar a resultar secundario. Le gustan las chicas que saben lo que quieren, con las ideas claras y trabajadoras. Al ver a Marina se ha quedado un poco en shock. El soltero es de Madrid y le ha gustado mucho el estilo de su cita, que fuera alta y los rasgos físicos.

Daniel es cocinero en un barco en Suiza

Antes de comenzar con el entrante, Marina ha ido directa al grano y ha querido saber qué estaba buscando Dani en ‘First Dates’. Él le ha dicho que buscaba a una compañera de vida y ella ha querido saber más “¿Llevas mucho tiempo sin compañera?”. El soltero le ha dicho que estaba cansado de rollos, que vivía en un barco en Suiza y que era cocinero.

Le apasiona la cocina y ha intentado moverse por diferentes ciudades europeas. Marina acaba de visitar Suiza y no le importaría irse a vivir allí con él y buscar un nuevo trabajo. El soltero libra 15 días cada dos meses y aprovecha para viajar y conocer sitios nuevos, y le ha gustado mucho que Marina también fuera una apasionada del tema.

Marina ha querido enumerarle a su cita las cosas que más le gustaban y después de los viajes, le ha hablado de los animales, el yoga y la espiritualidad. A Dani le ha gustado que su cita tuviera las cosas tan claras y le ha contado cómo adoptó a una gatita en Holanda y la sacó el pasaporte y todo “se llama Lola, la exploradora”.

Marina le propone a su cita que le invite a un arroz

Respecto a lo que más le gustaba cocinar, Dani le ha dicho que se le daban muy bien los arroces “risottos, arroces secos, arroces caldosos…”. A Marina le ha despertado la curiosidad y le ha pedido que cocinara para ella. Le ha pedido que le dijera tres cosas que le habían gustado de ella y el soltero ha sido sincero “me han gustado tus ojos, tu forma de ser y me has gustado cuando te he visto”.

A Dani le ha entrado la risa tonta cuando Marina le ha dicho en la decisión final, muy eufórica, que tenían que seguirse conociendo porque tenían un montón de cosas en común y se han ido directos a tomar algo.