Lara Guerra 26 MAY 2025 - 22:57h.

Por las puertas de ‘First Dates’ llega María, una mujer de 56 años que viene desde Palma de Mallorca para encontrar el amor. A la soltera le gusta hacer deporte y salir con sus perros a tomar algo. Además, se define como una persona transparente, auténtica, valiente y no le gustan las mentiras ni los cobardes.

Sobre lo que busca en un hombre, quiere a una persona que sea educada, simpática y divertida. Y por fin llega el momento de conocer a la cita de la soltera; y ese es Tomeu, un hombre de 60 años, técnico en mantenimiento que llega directo de Benissalem, Mallorca. Se considera un soltero gracioso y asegura que “nunca voy a ligar, siempre me ligan a mí”. Desde la barra del restaurante comienzan a conocerse con una gran sonrisa y parece que la primera impresión de Tomeu es muy buena: “Es un pibonazo”.

Carlos Sobera interrumpe a la pareja para llevarlos hasta la mesa donde van a compartir una bonita velada en la que descubrirán si están hechos el uno para el otro. Entre continuas sonrisas, Tomeu es incapaz de aguantar los halagos hacia la soltera: “María es bonita, tiene un buen cuerpo y viste muy bien”. Tras esto, María no ha dudado en contarle más sobre ella y el soltero parece coincidir en muchos aspectos con ella.

Sobre relaciones pasadas, Tomeu confiesa que la última que ha tenido se transformó de pareja a amistad por pérdida de confianza. Las formas cómicas en las que ha contado la historia han producido risas en María, la cual asegura que “tiene un gran sentido del humor. Como habla me hace mucha gracia”. Además, el soltero comenta que hoy en día “la gente tiene un cocodrilo dentro del bolsillo”, una frase que entre risas ha preguntado su significado. Ante esto, él confiesa que ahora las personas no quieren pagar nada, no sacan ni cinco euros.

María, molesta ante los comentarios de Tomeu: "La culpa la tiene él, que no elige bien"

María ante esto, pese a que sus coloquiales palabras le han hecho reírse ha confesado al programa que “lo de que las mujeres tengamos cocodrilos creo que más bien la culpa la tiene él, que no elige bien”. Y la soltera no ha dudado en soltarle una gran indirecta a Tomeu cuando han traído la cuenta: “Como yo no tengo un cocodrilo voy a pagar yo”. Sin embargo, él ha querido pagar y ha desvelado que es “cariñoso y detallista”.

La decisión final de los solteros

Ha llegado el momento de conocerla decisión final de la pareja, ambos tienen que responder a la gran pregunta: ¿Quieres una segunda cita? Tomeu no ha dudado en desvelar sus ganas de tener una segunda cita con ella, sin embargo, María no quiere otra cita porque le ha parecido una persona “antigua” por los comentarios de los cocodrilos.