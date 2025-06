First Dates 04 JUN 2025 - 23:15h.

Nino y José Luis se comen a besos y el argentino canta un tango para su cita de ‘First Dates’ ¡No te lo pierdas!

La cita más surrealista de la historia de ‘First Dates’: un soltero se pone a ‘hacer el cuñao’ sin previo aviso

Nino tiene 75 años y viene de Castillar de Santiago (Ciudad Real) y con toda la ilusión del mundo. En casa, le gusta ponerse “a mí Pantoja o mi Macarena del Río y suelo decir ‘de la de peina y volantes, que pocas vamos quedando”. Se vino a los 16 años a Madrid para no trabajar en el campo y porque desde que era un niño tenía muy clara su orientación sexual “ni me he casado ni he tenido hijos ni he querido engañar a una mujer ni engañarme a mi mismo y voy con la cabeza bien alta”. Su vida puede ser “una historia de Almodóvar” y su sobrina algún día escribirá un libro de su vida.

En ‘First Dates’ está buscando a una persona sincera y que le de confianza “no quisiera que me trajeras a una garañona”, le ha dicho a Carlos Sobera, quién no sabía qué significaba el término. Nino se lo ha dejado muy claro “un maricón de esos altos y con mucha pluma”. Él es un tipo tranquilo y no le importaría convivir con su pareja, pero que las cosas vayan poco a poco. Lo mismo que le sucede a Pere, otro soltero del programa.

Carlos Sobera no sabe qué es una "garañona"

José Luis, su cita, tiene 69 años, es argentino y está jubilado “trabajé toda la vida de enfermero”. Cuando tenía 24 años era el centro de todas las miradas y hoy, le miran, pero de otra forma. Han comenzado a conocerse hablando de sus lugares de residencia. José Luis le ha dicho que era de Quintanar de la Orden en Toledo y no ha visto que estuviera muy lejos de Madrid.

Nino al ver a su cita, no ha visto “a un macho cabrio, pero bueno…”. Su cita, sin embargo, ha visto a un tipo guapo y con uno color de ojos que le gustaba mucho. Han comenzado a cenar con ilusión y a José Luis le ha sorprendido mucho que Nino tuviera 75 años porque parecía tener muchos menos. Nino ha bromeado y le ha dejado claro que no tenían ningún pacto con el diablo. Ha estado trabajando de camarero y no tiene ningún tipo de estudios.

Nino habla de la dura realidad de los homosexuales en la época de Franco

El soltero le ha contado que era enfermero y más joven “es más culto que yo, pero yo tengo la carrera de la vida”. Nino le ha contado que cuando vino a Madrid, la policía les detenía por estar en los bares de ambiente y que a la segunda vez que te detenían, “te llevaban a Carabanchel y por ser homosexual, eras el hazme reír de todos y la gente sentía que podía abusar de ti, eso era la época de Franco”. El soltero lo vivió en sus propias carnes “te perseguía la policía… A mí me ha pasado, gracias a Dios estoy vivo, pero ha sido duro”.

Nino le ha contado que había estado 13 años con una pareja que falleció por un tumor cerebral y que luego ha vivido 33 años con un hombre separado y con dos hijos. Muchas veces se encuentra solo y se emociona al recordar sus buenos tiempos y las personas a las que ha conocido. Le gusta salir, la playa, es muy casero… José Luis busca a alguien para convivir y el sexo no lo considera tan importante, si tiene que haber lo hay, pero es más importante estar cómodo y salir a pasear.

Los solteros se emocionan cantando en el reservado de 'First Dates'

En el reservado, José Luis ha emocionado a Nino cantando un tango y él, le ha correspondido al son del ‘Ramito de Violetas’. El argentino tenía, no los vellos de punta, pero sí “la carne de gallina” de la emoción y de la ternura que desprende Nino. Él también estaba contento y deseando “magrearnos y darnos un apretón, a ver que surge”. Han apostado por la intimidad total para besarse y abrazarse, pero Nino se h quedado con las ganas “me hubiera gustado que me metiera la lengua”.

En el momento de la decisión final, los solteros han tenido claro que querían tener una segunda cita y conocerse un poquito mejor. A José Luis le ha encantado la personalidad, los ojos y la forma de hablar de Nino y él, le ha propuesto irse a tomar una copa a Chueca, darse unos besos y ver qué sucedía…