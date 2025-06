First Dates 04 JUN 2025 - 22:55h.

Jesús tiene buena relación con su ex y no se puede permitir pagar otro alquiler. Descubre cómo ha reaccionado su cita de ‘First Dates’ al saberlo

Jesús es motero y cuando el médico le diga que no puede volver a montar en moto “se me acabará la vida”. Se ha dedicado a muchas cosas, pero actualmente se dedica a restaurar Vespas antiguas. En el amor, le ha contado a Carlos Sobera en ‘First Dates’ que le ha ido regulinchi, ha tenido tres relaciones largas y ahora vive con su ex “no es posible pagar un alquiler, soy un pobre”. Está buscando una relación que la enriquezca. Para él es muy importante el humor y encontrar a alguien que no sea posesivo.

Teresa, su cita, se define como una mujer muy empática y con mucho sentido del humor “creo que es lo que más me diferencia de las demás personas”. Al verla, Jesús ha visto a una chica muy atractiva y ha querido saber si era su primera cita a ciegas. Teresa le ha contado que tan a ciegas sí, pero que alguna había tenido por las aplicaciones de ligoteo, pero a ella esas cosas no le gustan “me gusta más ligar a la antigua”. Jesús le ha parecido un tipo atractivo y moderno en su forma de vestir.

Los solteros han comenzado la cena hablando de sus relaciones pasadas y a Teresa le ha parecido estupendo que Jesús se llevara bien y pudiera vivir con su ex. A ella le pesa mucho haber acabado tan mal con el padre de sus hijas “al final murió y no pudimos arreglar las cosas”, y se ha emocionado y todo.

Jesús le ha contado que se dedicaba a restaurar motos y a Teresa le ha parecido muy interesante. A ella le gustan las motos y aunque no se ha subido nunca a ninguna potente, se ha sentido con ganas de que la lleven a dar un paseo. A ella le gusta mucho estar con su familia, es la pequeña de ocho hermanos. También le gusta mucho el cine, las series y desde hace dos semanas, hacer deporte.

¡Casualidad! Los dos solteros son los pequeños de 8 hermanos

Al soltero le ha hecho gracia que su cita tuviera ocho hermanos porque él, también es el menor de ocho hermanos y hace poco comenzó a hacer deporte en casa “me compré dos pesitas y las hago, pero sin sudar”.

Teresa ha querido saber cómo le gustaban las chicas a Jesús y le ha gustado saber que buscaba a una mujer sana y con sentido del humor porque ella tenía mucho humor y sabía reírse de sí misma. Eso sí, a él, no le ha gustado nada saber que su cita tenía un pronto fuerte porque no le gustan nada las personas impulsivas “no me valen”. En el sexo, Teresa le ha dicho que era una mujer activa y sin muchos límites, algo que, a él, le ha parecido que podía ser “morbosa, eso me gusta”.

Los solteros han tenido una cita muy agradable y han dicho que sí a tener una segunda cita juntos. Jesús ha sentido que le quedaba mucho por conocer de Teresa y que era una mujer con ganas de seguir experimentando en esta vida.