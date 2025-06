First Dates 06 JUN 2025 - 21:45h.

Hace tiempo que Martín está solo, pero se sigue sintiendo nuevo porque viene de una relación de veinticuatro años. Es cirujano y vino a España para comenzar una nueva vida, pero hasta este momento no se ha sentido preparado para volver a buscar el amor. Según le ha explicado a Carlos Sobera nada más conocerle en ‘First Dates’ “a unos les gustan las gorditas y a otros las rellenitas, yo conozco a la persona y luego ya veo”. Nada que ver con lo que le pasa a Marina que primero ve el físico.

Vanina, su cita, tiene claro que lo más importante en esta vida es ser natural y ella se acepta tal y cómo es. Al verla, Martín ha visto a una mujer que le gustaba y se ha puesto muy, muy nervioso. Tanto, que no ha dudado en contarle cómo se sentía a su cita. Ella, sin embargo, ni fu ni fa, no ha sentido nada y estaba tan tranquila.

Vanina siente que Martín no ha cerrado la etapa de su matrimonio

Mientras esperaban el primer plató, Martín ha querido saber desde cuando estaba su cita en España y ella le ha contado que llevaba solo un año y que se vino con su papá. Él le ha explicado que tuvo que venirse a España porque se divorció cuando su mujer se quiso venir con su hija. Ella ha tenido la sensación de que el soltero no había cerrado la etapa de su matrimonio.

Martín trabaja en una empresa de transporte y conduce caminos y grúas hasta altas horas de la noche. El soltero se limitaba a responder a las preguntas de Vanina y ella ha sentido que le faltaba conversación “no le dije a qué me dedicaba porque no me lo preguntó”.

El soltero le ha dicho que le gustaba mucho conducir y que cuando iba en moto, iba muy fuerte y que había tenido algún accidente. Vanina odia la velocidad y ha querido saber si no tenía miedo a matarse, pero él no le ha respondido. Eso sí, Martín ha sentido que su cita tenía una idea sobre algo y que nadie se la iba cambiar, algo que le gustaba. Martín está buscando a alguien para comenzar una historia de novios y ella sabe muy bien lo que quiere y eso, no le apetece.

Martín formula su primera pregunta al final de la cita

Jugando al Rasca del Amor, Martín le ha dicho que había cumplido sus expectativas y ella ha pasado a la siguiente pregunta convencida de que su cita no le iba a preguntar nada, pero sí lo ha hecho. Vanina no sabía muy bien qué responder y le ha dicho que venía sin ningún tipo de expectativas. A Martín lo que más le ha llamado la atención de su cita era el color de pelo y ella ha mentido con un “no me he fijado, soy cero detallista”, pero en realidad, solo tenía ojos para Matías “he mirado más al chico de la barra, que, a él, está buenísimo”.

Dispuesto a que le dijera qué le gustaba de él, Martín se ha puesto en pie y ella se ha quedado callada porque no había nada que le llamara la atención. En el momento de la decisión final, Martín le ha dicho que sí quería repetir, pero ella le ha explicado que no había sentido la conexión para tener una pareja.