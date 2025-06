First Dates 05 JUN 2025 - 23:15h.

Lina nunca se había atrevido a confesarle a su madre que le gustan las chicas, pero siente que ya ha llegado el momento ¡No te lo pierdas!

De pequeña siempre se ha sentido más “marimacho” y le gustaba jugar al fútbol o estar con los niños. Su madre le decía que tenía que ser más femenina y cuidarse más, pero ella es así y punto. Le ha contado a Carlos Sobera en ‘First Dates’ que está trabajando en Irlanda como auxiliar de enfermería, pero que viene siempre que puede.

En el amor, ha conocido a más chicos que chicas, pero ha venido al programa para conocer a una chica para comenzar una relación seria “mi familia se está enterando ahora de que me gustan las chicas, pero creo que ya tengo una edad y ya es hora de que mi madre acepte que la sexualidad es muy diversa”. El presentador ha querido saber si Lina se guardaba algo en el tintero, pero ella se ha mostrado tímida.

A Lina le sorprende que su cita también se llame Lina

Lina, su cita, tampoco ha tenido mucha suerte en el amor y le gustaría encontrar a una pareja estable “quiero una novia para casarme”. A las solteras les ha hecho gracia llamarse igual. Lina ha querido saber de dónde era su cita y ella le ha contado que vivía a caballo entre España e Irlanda por motivos de trabajo y para aprender inglés. Lina ha visto a chica guapa, pero la otra Lina ha sentido que su cita era guapa, pero no el prototipo que buscaba “quería una chica más femenina, de otro estilo”.

Mientras esperaban la cena, las solteras se han sincerado y han coincidido en que estaban buscando una relación seria para pasar por el altar. Lina ha querido saber cuántas relaciones había tenido su cita y si solo había estado con chicas porque para ella había sido muy complicado.

A Lina le ha gustado que Lina fuera una chica calmada y que no saliera demasiado. Las dos juegan al futbol y les ha gustado mucho compartir la afición. También han coincidido en el tema de viajar y que podrían compartir tranquilamente. Lina no ha tenido un proceso fácil, pero le ha explicado que su madre había terminado aceptando su condición sexual, y le ha sorprendido que su cita no lo hubiera dicho en su casa.

Lina quiere tener hijos y una familia, pero su cita no lo ve nada claro. Eso sí, le gustaría que su pareja siempre tenga conversación, confianza y mucho respeto entre ambas. Lina comparte sus gustos, pero también busca a alguien activa que le guste hacer cosas, y su cita le ha confesado que no es mucho de improvisar.

Lina se cuida mucho porque tienen enfermedades autoinmunes

Sexualmente, Lina le ha dicho que no era activa sexualmente y le ha contado que padece Lupus, una enfermedad autoinmune que le hace tener miedo a infectarse y que se activen sus defensas, que cuando están activas atacan los órganos de su cuerpo “me cuido mucho”. Eso sí, la cosa cambia cuando está en pareja.

Las dos han tenido claro que no habían conectado a nivel sentimental, pero que podían ser buenas amigas porque tienen muchas aficiones en común y pueden jugar al fútbol o irse de viaje juntas.