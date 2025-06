First Dates 09 JUN 2025 - 22:05h.

A Carlos Sobera le ha encantado conocer a Candelas, una soltera de Madrid que le ha dejado sin palabras nada más llegar a ‘First Dates’. El presentador no le ha echado más de 68 años y ha alucinado al saber que tenía 82 “estoy mejor que gente que veo de 65 que va arrastrando los pies, pero puede que en unos mese caiga en picado”. Tiene un aspecto estupendo igual que Paz de 81 años.

La soltera ha estado casado 56 años y 8 años de novia con su marido que falleció hace dos años y que seguramente, hoy la esté viendo en la barra de ‘First Dates’. Candelas le ha explicado al presentador que no está buscando volver a enamorarse “quiero conocer a un hombre que tenga un pisito en la playa y me lo deje”. Carlos Sobera y Matías han alucinado y no han podido contener la risa.

Ricardo, su cita, tiene 88 años y está estupendo de salud “no tomo medicamentos”. No se le da mal la cocina y los fines de semana, le gusta ir a bailar. El soltero ha entrado en ‘First Dates’ con una flor para su cita, pero al verle, Candelas ha resoplado porque no le estaba gustando “es muy bajito”. Sin embargo, ha disimulado y ha mostrado que estaba encantada de conocerle. Él ha visto en Candelas a una señora muy mona.

Matías ha querido saber si a Ricardo le gustaba la playa y al saber que sí, Candelas le ha dicho que se iban a llevar muy bien. El soltero vive en Alcobendas, pero es originario de León, el mismo lugar del que era el marido de la soltera.

A Candelas no le gusta que Ricardo cocine: “Solo como lo que cocino yo”

Ya sentados en la mesa, Ricardo le ha contado a Candelas que estaba divorciado y que tenía 88 años, a punto de cumplir los 89. Ella le ha dicho que se conservaba muy bien, pero en realidad, pensaba que parecía mayor. Al saber que era cocinillas, Candela le ha mostrado mucha alegría, pero sin ninguna intención de probarlo “a mi me gusta cocinar y comerme lo que hago yo. Soy muy exquisita”.

Ricardo ha querido saber si a su cita le gustaba bailar y ella, le ha dicho que sí, que alguna cosa antigua, pero nada de reguetones. Ricardo se ha reído y le ha dicho que él, sí bailaba de todo un poco. El soltero le ha contado que llevaba mucho tiempo separado y que había tenido dos parejas, una de ellas le duró 7 años.

Candelas se pasa toda la cita creando falsas ilusiones en Ricardo

Candelas ha sentido que no estaban en el mismo momento porque ella no había estado nada más que con su marido y no ha querido que Ricardo se hiciera ilusiones, pero acababa sus conversaciones con un “nunca se sabe” y el soltero, no se estaba dando cuenta de que no le gustaba. Eso sí, cuando él le ha ofrecido su postre con su cuchara, le ha soltado un “no, no, prefiero el chocolate”.

En el reservado, los solteros se han bailado un pasodoble de Manolo Escobar con mucho ritmo y alegría. Ricardo estaba encantado y con ganas de seguir viviendo momentos así con Candelas. De hecho, le ha propuesto quedarse con ella en Plaza de Castilla en lugar de volver directo a su casa. Ella se ha visto en un apuro y le ha respondido con un “de momento no quiero que me vean con nadie”.

Candelas no quiere que la vean los vecinos con ningún señor según nos ha contado, pero en realidad parecía que no querían que la vieran con Ricardo porque no le estaba gustando. El hombre le ha pedido el teléfono y ella le ha dicho que se lo iba a dar para quedar en plan amigos, pero en el momento de la decisión final, le ha vuelto a mentir y le ha dicho que no estaba preparada para tener una segunda cita.