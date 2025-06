El luchador Enterrador se cuela en una cita de ‘First Dates' y dos solteros acaban...

First Dates 09 JUN 2025 - 23:15h.

Lu no puede creer que el luchador preferido de la WWE de su cita sea su crush de cuando era pequeña

Lu, realmente María, está buscando empleo de game master y se ha definido en ‘First Dates’ como una persona empática, sensible, artística y que se desvela a las dos de la mañana para ver la lucha libre. Hace un par de años le diagnosticaron un TDH que viene desde su infancia. Es bisexual y hasta el momento ha tenido más relaciones con hombres, pero por problemas de la infancia, tiene problemas para abrirse “estoy en terapia”.

Álvaro, su cita, ha entrado en ‘First Dates’ con paso decidido y completamente vestido de negro. Asegura que tiene problemas para encontrar pareja porque no es fácil encontrar a gente que le guste lo mismo que a él. Al verle, Carlos Sobera se ha acordado de Keanu Reeves en Matrix y Álvaro se ha reído. Asegura que se lo pasa pipa viendo vídeos de la WWF “me encanta el Enterrador, Hulk Hogan, me encanta como exageran las cosas…”.

Al verle, Lu ha visto a un chico muy de su estilo y él, ha visto a una chica “para nada fea, no es guapa, es normal”. Álvaro es de Salamanca y le ha llamado la atención que ella quisiera trabajar en un scape room. Él ha estado un tiempo dando vuelta y al final, ha regresado a estudiar programación.

Mientras esperaban para pedir la cena, Lu ha querido saber qué le gustaba a su cita y Álvaro le ha contado que había dejado la universidad, pero que le gustaba mucho la historia, sobre todo, la mitología grecorromana, la literatura, los videojuegos… Ella ha sentido que era el estereotipo de chico que siempre conocía y le ha contado que a ella le gustaba el tema artístico y que siempre tenía que estar haciendo dos cosas a la vez, una con las manos, para no distraerse.

Lu le confiesa a su cita que sufre TDH: “Perdona si no te miro a los ojos”

Álvaro ha visto claro que su cita tenía TDH y ella no se lo ha escondido porque siente que es algo que no debe esconder “no es un tabú, un poquito de TDA tenemos todos”. Se ha disculpado por no mirarle todo el rato a los ojos y él, le ha dicho que tampoco la miraba pero que era por los nervios y ha valorado su sinceridad.

Lu le ha confesado que le flipaba la lucha libre y ha alucinado al saber que a Álvaro le gustaba mucho el Enterrador “es mi crush de pequeñita”. La soltera ha querido saber si a su cita le gustaba el tema de los horóscopos y ha aprovechado para contarle que ella era un Piscis de manual y que se estaba adentrando en el mundo del Tarot y de la brujería “es mi religión”. Álvaro ha sentido que podía encajar perfectamente con alguien interesado en artes ocultas.

Lu no es de restaurantes caros: “Mcdonals y cubo de Nuggets”

En el amor, Lu es romántica, pero se deja llevar por la otra persona. Eso sí, no le gustan demasiado empalagosas y ha tenido dudas de que Álvaro lo fuera. Además, le ha dejado claro que algunas de sus parejas no entendían que a ella no le gustaba ir a cenar a sitios caros, que ella era de “Mcdonals y cubo de nuggets”. Álvaro lo ha pillado y ha sentido que eso también lo tenían en común.

En el momento de la decisión final, los dos han tenido ganas de seguirse conociendo porque han descubierto que tenían muchas cosas en común, algo que no es fácil, y se han ido directos a tomarse algo.