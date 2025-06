Un soltero nigeriano presume de tamaño en ‘First Dates’

First Dates 10 JUN 2025 - 23:15h.

Alexa está acostumbrada a que le pidan que apague la luz, reproduzca alguna canción o cualquier tipo de cosas. Al conocerla en 'First Dates', Carlos Sobera no se ha resistido a soltarle un “Alexa, ¿Qué tiempo va a hacer hoy?”, pero ella se lo ha tomado con humor. Es consciente de que es una chica muy echada para delante y que al principio puede imponer un poco. Le ha contado al presentador que le gustaría encontrar a un chico interesante, abierto y que su combinación perfecta es la de un chico “moreno, negro y chica blanquita como yo” y si puede ser, más alto.

Mayron es un chico resolutivo: “Sexualmente y en otros temas”

Mayron, su cita, se considera un hombre que resuelve cuanto antes los problemas que le van surgiendo “tanto sexualmente como en otros ámbitos”. Es de origen nigeriano y es consciente de que “en Nigeria tenemos un cierto tamaño importante del miembro”. Al verle, Alexa ha visto a un chico altísimo que pegaba mucho con su prototipo, algo que él también ha sentido “me ha gustado su color de pelo”.

Alexa le ha contado que vive en Valencia y Mayron le ha dicho que él vivía en Valencia, pero que tenía familia en Madrid y solía venir mucho. Han comenzado la cena con ilusión y hablando de trabajo. Mayron le ha contado que trabajaba de operador logístico y que estaba trabajando mucho en Holanda “me voy tres o cuatro meses ha trabajar en almacenes y vuelvo”. Ella ha estudiado marketing y ahora está metida en el mundo del diseño.

Mayron ha querido saber qué le había parecido y ella le ha dicho que era su prototipo de chico. Él le ha dicho que ella también le había gustado “esta buena, no te voy a mentir, tiene buen culo, tiene buen cuerpo”. Alexa ha querido saber cómo le había ido a su cita en el amor y Mayron le ha dicho que llevaba más de un año sin pareja.

Mayron no se deja llevar por la música y Alexa se queda con las ganas de arrimarse

El soltero se lo pasa muy bien en el gimnasio y hace las cosas habituales de su edad, pero no se ha mostrado muy abierto. A Alexa no le ha importado tener que tirar de la conversación porque está acostumbrada a ser ella la preguntona. De repente, ha comenzado a sonar la música y Mayron se ha quedado paradito, algo que a ella le ha chafado un poco porque sí se hubiera arrimado a él un poquito más.

Ante la pregunta “¿Dónde hay pelo hay alegría?”, Mayron no sabía muy bien qué responder porque él no tiene mucho vello, pero sí que ha sentido que igual su cita podía tener algún pelito pelirrojo “con pelo no, pero igual rasuradito…”. Alexa le ha dicho que no tenía un talento sexual concreto y él, le ha dicho que consideraba que lo hacía bien, pero que no sabía si era su talento. Eso sí, cuando le han preguntado por el tamaño, Mayron ha tenido claro que importaba “obvio”.

Los dos se han gustado y han tenido claro que querían conocerse en otro ambiente para poder soltarse un poquito más.