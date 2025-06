First Dates 10 JUN 2025 - 23:05h.

Manu vive soñando despierto “soy una persona muy emocional, muy sensible y cercano a la gente, creo que no hay nada más Piscis que eso”. Le gusta mucho el gimnasio porque se pone los cascos y vive su momento de desconexión, por lo que no suele ligar una vez “bueno he tenido una experiencia sexual, pero solo una vez y hace muy poquito”. Le encanta cantar, editar fotos y vídeos, los gatos… “prefiero que sea alérgico y se tome pastillas a que odie a los gatos”. Le da igual el cuerpo de su cita en 'First Dates', pero le gustaría que fuera un chico “guapo, simpático y educado”, ¿Lo mismo que pedía Gabriel?

A Stefano, su cita, le gusta pintar, caminar, la decoración, leer… Es italiano y siente que está en el momento justo para crear. Al ver a Manu ha visto a un hombre guapo que le ha gustado y se ha puesto un poquito nervioso. A Manu, él, no le ha gustado de primeras, pero le ha ganado con su forma de ser. Le ha contado que vivía en los Pirineos y que era camarero y también había vivido en Mallorca. Manu le ha notado nervioso y con dificultad por el idioma, y le ha tranquilizado “tranquilo, no hace falta que me lo cuentes ahora todo”.

Los gatos de Manu tienen su propia cuenta de Instagram

Los solteros han comenzado la cena hablando de los gatos de Manu y él soltero no ha dudado en mostrárselos en la cuenta de redes sociales que había creado para ellos. Stefano estaba muy ilusionado y le ha explicado que se había apuntado en ‘First Dates’ porque creía en Cupido.

Ha querido saber cómo veía Manu el tema de la distancia y él, le ha explicado que no podría tener una relación a distancia de forma indefinida y que para tenerla necesitaba que la otra persona le gustara en su conjunto. A Stefano le gusta conducir y no le importaría hacerse 500km cada fin de semana si es necesario.

Stefano le ha dicho que hace 14 años que salió de Italia y que si volviera ahora no tendría casa porque sus padres estaban separados. Manu estaba intentando entenderle, pero la realidad es que no le entendía muchas cosas de las que decía y no estaba cómodo “no me aportaba tranquilidad ni claridad, son dos cosas que me ponen inquieto”.

Manu se molesta por la falta de claridad de su cita: “¿Te gusta mamarla?”

Las gemelas de ‘First Dates’ les han propuesto jugar al Rasca del Amor y les ha tocado hablar de sexo. Manu le ha dicho que cuál era su talento sexual y el soltero se ha ido un poco por las ramas y le ha hablado de pies, masajes… Manu se ha puesto nervioso y le ha pedido que fuera directo y hablara alto y claro “estamos en 2025, ¿Te gusta mamarla? ¿Lo haces bien? Ese es tu talento”.

En el reservado, los soltero se han soltado cantando juntos en el karaoke y Stefano estaba encantado de hecho, estaba convencido de que iban a volver a tener una segunda cita porque se habían dado algún besito. Sin embargo, Manu le ha dicho que no tendría una cita romántica porque a él le gustaban las personas directas y claras, y él no lo había sido. Stefano se ha sorprendido con el motivo, pero “hay más cosas, no es una lista muy larga, pero no te las voy a decir todas aquí”.