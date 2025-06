First Dates 10 JUN 2025 - 22:55h.

Kiko y Rocío sienten un flechazo nada más verse y comen a besos durante su cita: “Me estás enamorando”

Kiko va todas las semanas a cortarse el pelo, hacerse las cejas, se hace hidrataciones faciales, va al gimnasio “mi tiempo libre necesito dedicármelo a mí, no necesito a nadie, me voy yo solo a todos los lados”, igualito que Daniel. Al entrar en ‘First Dates’ ha sorprendido a Carlos Sobera con su estilazo y su personalidad. Le ha contado al presentador que está trabajando en la gestión de un pub, pero que también es modelo nacional e internacional. No quiere presumir, pero no puede negar que liga mucho, algo que le ha hecho ir perdiendo el romanticismo con el paso del tiempo. Quiere volver a ser el chico detallista que era, pero es muy exigente y tiene que encontrar a la persona adecuada.

Rocío, su cita, es una persona muy segura de sí misma “tengo la autoestima muy alta, me lo he trabajado” y es mamá soltera por decisión propia. Tras presentarle a Kiko, Carlos Sobera ha querido juntar los taburetes para que estuvieran más cerquita y Rocío le ha dicho que los pusiera juntitos, juntitos. La soltera ha sentido un flechazo y algo muy parecido el ha pasado al modelo que casi echaba fuego al verla “ten cuidado que te puedes quemar”.

Rocío y Kiko sientes un flechazo al verse: “Cuidado que quemo”

Envueltos en la magia del flechazo mutuo que habían sentido al conocerse, los solteros han comenzado la cena hablando de Murcia. Rocío nunca ha visitado la provincia de su cita y él, le ha dicho que lo tenía que conocer y le ha contado que trabajaba en un local de cocteles. A Rocío no le ha importado porque le ha conocido ya en el mundo de la noche y además, le ha encantado saber que también era modelo y cantante porque ella también hace las mismas cosas.

Kiko ha brindado porque que se le acabara la mala racha en el amor “llevo 7 años soltero”. A Rocío le ha sorprendido porque era mucho tiempo y le ha confesado que ella llevaba dos.

El soltero le ha advertido a Rocío que él necesitaba que su pareja fuera una persona fogosa y pasional, ella le ha dejado claro que lo era “soy muy activa, mucho”. Kiko estaba encantado y ha flipado cuando ella le ha dicho “soy mujer loba” porque él lleva un lobo tatuado en la oreja. Ha aprovechado para hablarle de algunos de sus tatuajes y le ha mostrado la cara de una mujer gimiendo, unas esposas y la palabra sexo.

Kiko se queda paralizado al saber que su cita tiene un bebé

Kiko tenía la sensación de que estaban conectando en todos los aspectos, pero cuando Rocío le ha dicho que tenía un bebé, se ha quedado bloqueado por completo. Le ha preguntado por el padre y ella le ha contado que lo estaba criando ella sola “le he puesto mis apellidos”. El soltero se ha asustado un poco, pero ha decidido seguir adelante porque Rocío le había gustado mucho.

Los solteros desatan su pasión en el reservado

En el reservado, Kiko se ha puesto nervioso porque no está acostumbrado a que nadie le cante y Rocío lo ha hecho en el karaoke de ‘First Dates’. Entre ellos ha surgido una magia especial, se han besado y Kiko ha sentido que su cita había sido perfecta. Los solteros se han mirado a los ojos y se han confesado que se habían descolocado porque hacía mucho tiempo que no sentía nada así al conocer a alguien. Kiko y Rocío se han dejado llevar por la pasión y ya se han imaginado juntos en la Feria de Sevilla y visitando “Cartagena, Murcia que es muy bonita”.