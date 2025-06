First Dates 11 JUN 2025 - 22:40h.

En Almería a José Ángel le conocen cómo ‘El Billete’ porque cuando nació su padre cobró un dinero y le tiró un billete en la cuna “me decían el billetito”. Es barbero y cuando ha llegado a ‘First Dates’ le ha contado a Carlos Sobera que acaba todas las palabras en “ico”. En el amor, solo ha tenido una relación de cuatro años y luego ha tenido sus cosillas, pero no ha llegado a enamorarse. Le gustaría que su cita fuera una chica sincera “me gusta el amor como mis abuelos, no me gusta estar salpicando”. Nada que ver con la relación que busca Jorge.

Andrea, su cita, busca una relación seria “para toda la vida, como las de nuestros abuelos”. Al verla, José ha sentido que era una chica preciosa, pero no le han gustado nada ni sus aros ni su piercing “ese rollo choni no va conmigo”. Los dos estaban nerviosos, pero ‘El Billete’ le ha contado que vivía en Almería, pero que era de Sevilla y a ella, que es de Madrid, le ha gustado mucho porque le gusta la gente de Andalucía “Son superamigables, llama”.

Ya sentados en la mesa, Andrea le ha preguntado qué si tocaba la guitarra porque le ha visto la uña del dedo meñique muy larga. José Ángel le ha dicho que todo el mundo se lo preguntaba, pero que no sabía tocar la guitarra, pero le gustaba llevar la uña así “vale para un montón de cosas”. El soltero lleva un año dejándosela crecer “son abridores para las mujeres, para tener tema de conversación”.

Él se ha interesado por los gustos musicales de su cita y Andrea le ha contado que le gustaba la música underground, pero que “al Canelita también le escucho”. Pensaba que a él le iba a gustar el flamenquito, pero ‘El Billete’ le ha dicho que él era más de reguetón y a Andrea le ha decepcionado porque ella escucha música todo el día y ese no era su rollo.

José Ángel se ha fijado en los lunares faciales de Andrea y ella le ha confesado que eran pintados. La soltera tiene algunos, pero asegura que se le borran con el maquillaje y siente que al ponérselo con lápiz negro le da un toque diferente “si a alguien le molesta que no mire”. La soltera le ha contado que estaba estudiando estadística aplicada, pero que lo había acabado dejando porque era matemática pura “pasé de ser la chavala más lista de clase a ser, literalmente, la más tonta”. José Ángel ha puesto sus cinco sentidos en entender lo que le contaba su cita, pero no lo ha conseguido.

Ahora, Andrea trabaja de camarera para tener su dinerito y le ha contado a su cita que le gustaba mucho salir de fiesta a discotecas tipo Fabrik. A ‘El billete’ no le ha gustado porque ni le gusta ese tipo de ambiente ni que su pareja tire el dinero de fiesta “soy más de guardarlo para ir de viaje”.

En el tema sexual, Andrea le ha dicho que ella prefería que el chico lleve las riendas y a José Ángel le ha parecido que se iban a llevar muy bien “es de mi rollo”. Le ha confesado que él era clásico “tengo el cerebro muy primitivo, el león es el que lucha, es naturaleza, igual que los perros, los monos. La perra, ¿Qué hace? saca el culito y ya está”.

Andrea le ha preguntado por sus fetiches sexuales y él, le ha contado que le gustaba que le dijeran cosas sucias al oído y que se había dado cuenta durante una experiencia sexual. A Andrea le ha hecho gracia y le ha confesado que ella es más normalita “me gusta follar y ya está”.

En el momento de la decisión final, ‘El Billete’ ha sido muy sincero y le ha dicho que no quería repetir porque en una relación, él no llevaría bien que Andrea saliera de fiesta, pero “es preciosa, me he enamorado… podría quedar contigo como amigos y para el rollete”. Andrea se ha reído con lo del rollete y le ha dicho que tampoco repetiría por los gustos musicales, pero le ha dicho que ella iba a ir a Málaga, que se iban a ver. En definitiva, que José Ángel quería una noche loca con ella y viceversa.