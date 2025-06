First Dates 17 JUN 2025 - 23:15h.

Marta es una mujer muy divertida, que no piensa las cosas muchas, que no miente nunca “soy un libro abierto”. Le ha dicho a Carlos Sobera nada más llegar a ‘First Dates’ que ella era una vividora del mundo, pero que antes de que muriera su marido había sido empresaria “pusimos cuatro pescaderías, la primera en Sitges”. Realmente es vidente y exorcista, pero no le gusta mucho contarlo porque se jubiló hace dos años “yo he sido poseída muchas veces, he tenido poltergeist, de levantarme toda amoratada porque me ha entrado algún espíritu maligno”.

Carlos Sobera, asustado con la experiencias paranormales de Marta: "¿Qué hay al otro lado?"

El presentador de ‘First Dates’ se ha quedado atónito escuchándola y más al saber que descubrió sus poderes al ver anticipadamente la muerte de su tía “le dije a mi madre ‘la tía se muere mañana a las dos de la madrugada’ y al día siguiente sonar el teléfono a las dos de la madrugada”. Ha vivido muchas cosas e incluso, le ha contado al presentador que había pasado el túnel. Carlos Sobera ha sentido mucha curiosidad por saber qué había al otro lado. “Algo precioso, no me quería volver a la tierra, pero me dijeron que no era mi momento”, le ha contado Marta sobre su conversación con una energía en el más allá. A la soltera no le gusta hablar de estas cosas porque hay mucha gente que no se las cree y le hace daño.

Enrique, su cita, tiene 80 años, pero se siente al 100%. Anda y corre “cada día puedo hacer unos 20 o 40 kilómetros”. Al verle, Marta ha tenido claro que no le gustaban los hombres con peluca “que se la quite” y él ha brindado a la francesa porque su cita le ha gustado mucho.

Los solteros han comenzado la cita hablando de sus lugares de origen, de su pasado sentimental, su familia y de lo que Enrique esperaba de una relación. Marta se ha fijado en sus bonitos ojos azules “son herencia de mi madre”. El soltero es un tipo muy activo y a Marta le ha parecido estupendo porque ella también es mucho de salir y disfrutar de la vida. El soltero le ha contado que hacía mucho deporte y “ves el hombro, acero”.

Marta, sobre las millones de mujeres que nunca han tenido un orgasmo: "Yo no soy una de ellas"

Los solteros han coincidido en que los dos son muy detallistas y que les encanta encender una vela. Francisco le ha contado que había leído mucho sobre el tema y que había millones de mujeres que jamás habían tenido un orgasmo con sus parejas. Marta le ha dicho que ella conocía a mujeres así, pero que no era su caso. Él ha querido ir un poquito más allá y le ha soltado un “Tú, ¿Has practicado el sexo oral?”. Ella se ha puesto seria y le ha dicho que a eso no le iba a contestar. De hecho, le ha parecido que, si él venía buscando sexo, con ella, no lo iba a encontrar.

Le ha dejado claro que, si él buscaba sexo varias veces a la semana, ella no era su mujer porque el cuerpo no le acompañaba. Francisco ha tenido la sensación de que su cita se había atascado en el tiempo y que no había evolucionado con la sociedad.

Marta le ha contado que su marido murió durante el Covid y él le ha dicho que llevaba soltero seis años, pero que había conocido a muchas mujeres y que incluso, le habían pedido tener sexo en un restaurante a través del camarero, pero que él lo había rechazado porque tenía miedo a las enfermedades venéreas “igual que me lo ha pedido a mí, se lo ha pedido a otros”. A Marta le ha gustado su forma de pensar y su caballerosidad.

Los dos han estado muy bien en la cita, se les ha pasado el tiempo muy rápido y sí han querido tener una segunda cita juntos porque se lo han pasado fenomenal.