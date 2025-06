First Dates 18 JUN 2025 - 22:55h.

Paula no se calla y aprovecha el momento de la decisión final para reprocharle a su cita de 'First Dates' todo lo que no le ha gustado

Dos solteros octogenarios hacen match en 'First Dates': "Tiene tantas cosas que me gustan"

Paula se siente una bruja gris “sigo a Lilith, a quién los cristianos consideran un demonio, pero para la gente espiritual no lo es. Cuando Carlos Sobera le ha preguntado a qué se dedicaba, ha sorprendido al presentador contándole que se dedica a ayudar a las personas a través de los caballos “hago terapia con ellos e interactuando la yegua me puede decir a mí que le pasa”. Ella lo ha pasado muy mal de pequeña “me diagnosticaron con Trastorno Límite de la Personalidad”, pero ahora tiene fuerzas para seguir adelante.

Le ha explicado al presentador de ‘First Dates’ que el TLP se padece a raíz de un trauma y que para ella ese momento fue cuando les quitaron a sus caballos. A los tres años comenzó a montar y a los 11 se llevaron a los animales, y ella se puso fatal. Ahora ha rescatado a caballos y los intenta convertir en terapeutas. Tiene claro que necesita a una persona con salud mental trabajada, no quiere a nadie que no esté estable. Le ha dejado a su cita la herradura de su primera potra de pista.

Andrea se sorprende al ver una herradura: "No me gusta montar a los caballos"

A Andrea le gusta vivir la vida con pasión e ilusión y siente que es intensa. Es profesora de mates y le gusta mucho aprender. Entre sus pasiones en esta vida están los animales. Al saberlo, Carlos Sobera le ha invitado a abrir la caja que Paula había dejado para ella, pero no le ha gustado mucho encontrar una herradura en su interior “no me gusta montar a los caballos, me gustan los animales libres”.

La conversación de las solteras ha comenzado hablando de caballos y Paula ha querido saber por qué no le gustaba montar y le ha explicado que hay una forma de saber de qué manera quiere el animal que te relaciones con él. Le ha sentado fatal el comentario de Andrea “me parece un comentario de mierda, no sabes si monto o no monto a los caballos”.

Paula le ha explicado en qué consistía su terapia y Andrea se ha sorprendido mucho al saber que no había estudiado psicología “está esparciendo un conocimiento que no ha adquirido”. La soltera ha sido sincera y le ha soltado de golpe que tenía TLP y que por eso estaba tan concienciada con ayudar a la gente “tienes el estigma de loca y todo lo que atraes, te sientes decepcionada”.

Andrea no se ve cargando con la mochila de "problemas" de su cita

Andrea la ha escuchado muy atentamente, pero ha sentido que los “no sé si llamarlos problemas” de Paula, suponían una mochila bastante pesada y ella no tiene problema en ayudar a la gente, pero “yo ya tengo mis problemas y no quiero cargar con los de otros”.

Jugando al Rasca del Amor, Andrea le ha dicho que ella no hacía cosas salvajes y que era muy reservada para hablar de temas sexuales. A Paula le ha parecido que estaba muy cerrada con el tema y no le ha contado sus experiencias para no asustarla.

Las solteras no se estaban entendiendo absolutamente en nada y Andrea se ha asustado mucho al entrar al reservado y comprobar que su cita estaba a punto de echarle las cartas porque a ellas esas cosas le dan un poco de miedo. Sin embargo, no ha dicho nada y Paula se las ha echado. Le ha dicho que había roto con su pasado, que quería hacer lo que ella quería y que iba a conseguir todo lo que se había propuesto.

En el momento de la decisión final, Andrea le ha dicho que no quería repetir la cita porque no había sentido que congeniaban, pero Paula le ha dicho que había sentido que tenía que tirar ella de la cita todo el rato y que estaba acostumbrada a gente más activa que ella. Andrea ha flipado y ha intentado explicarle que era ella la que no le dejaba hablar ni un momento.

El momento calabazas se ha convertido en una lluvia de reproches en la que volaban los cuchillos de un lado para otro. Por si fuera poco, Paula le ha dicho que no le había gustado tampoco que en el tema sexual fuera tan cerrada “en la primera cita se habla de sexo, ¿Qué gracia tiene?”. Menos mal, que Andrea ha puesto un punto de cordura y la cita ha terminado educadamente.