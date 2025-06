First Dates 17 JUN 2025 - 23:05h.

Francisco, un almacenero del Parque Warner, confiesa en ‘First Dates’ los motivos que rompieron su matrimonio, pero se los oculta a su cita.

Un soltero de ‘First Dates’ intenta esquivar las preguntas indiscretas de su cita sobre sus partes íntimas: “Es un poco bruta”

Compartir







Francisco trabaja en un almacén de restauración en Parque Warner y le encanta su trabajo, pero ha tenido otras muchas profesiones antes. Se llegó a casar una vez, pero se acabó porque “busqué fuera lo que ya tenía en casa, no hubo cuernos físicos, pero sí alguno virtual y me arrepentiré toda la vida”. En ‘First Dates’ le gustaría encontrar a una mujer con la que se pueda hablar, que soporte sus locuras y que le guste el cine, sobre todo, el de terror, afición que comparte con un soltero llamado Mel.

Alina, su cita, es cantante y modelo, y siente que tiene un don “he creado mi propia versión, mis canciones”. Le encantaría llegar a ser una artística como Cèline Dion. Al verla, Francisco ha tenido una buena impresión, pero no ha sentido un “qué potente”. Ella le ha contado que era de origen rumano y el soltero le ha dicho que no era gato auténtico, pero que era de Madrid. Ella ha visto en su cita a un hombre “guapo y educado”. Han brindado con agua sin miedo porque ella le ha dicho que daba buena suerte.

Francisco, al saber que Alina busca a un hombre poderoso: "Yo vivo al mes"

Ya sentados en la mesa Alina le ha contado que era cantautora y nos ha demostrado un poquito de su arte. Él le ha contado que trabajaba en el parque temático y que estaba feliz porque le habían hecho fijo y se podía quedar allí hasta la jubilación. A ella no le ha gustado mucho porque “creo que gano más que él”. Ella siente que está muy avanzada profesionalmente y le gustaría que su pareja fuera un hombre poderoso, algo que Francisco no es “yo vivo al día, como mucho, al mes”.

Francisco oculta a Alina sus infidelidades

Alina le ha contado que había tenido dos relaciones y que necesitaba sinceridad y respeto “no puedo perdonar eso”. Él se ha quedado callado y no le ha contado que había sido infiel “me duele recordarlo”. Sí le ha contado que tenía dos hijos y que algún día los podría conocer, pero ella ha tenido claro que eso no iba a suceder “quiero una relación con un hombre que no tenga hijos”.

Francisco le ha dicho que le gustaba sentir el interés de su pareja con un “¿Cómo estás?”, pero ella no le ha respondido y es que Alina estaba un poquito seria durante su cita en ‘First Dates’.

La soltera estaba mucho más centrada en su faceta musical que en conocer a Francisco y al entrar en el reservado, no ha dudado en cantar un poquito. El soltero no ha tenido más remedio que invitarla a cenar porque ella no había traído el monedero y se lo ha agradecido con un abrazo. En el momento de la decisión final, los dos han estado de acuerdo en que no iban a repetir porque Alina buscaba a un hombre con liderazgo y él no tenía muchas aspiraciones en la vida.