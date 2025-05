First Dates 29 MAY 2025 - 22:55h.

Mel no cuenta ni quién es su padre ni en qué películas de Hollywood ha trabajado: ¿Te atreves a adivinarlo?

Una soltera de 'First Dates' deja sin palabras a su cita tras gastarle una broma: ''Hago películas para adultos''

Compartir







No sabemos cuál es su nombre real, pero un soltero llamado Mel ha despertado la curiosidad e Carlos Sobera y la de todos nosotros. Mel asegura que le llaman Mel porque se parece a Mel Gibson, pero también, porque su padre era amigo del actor de Hollywood. El presentador ha tenido claro que el soltero no se parecía a Gibson, pero ha sentido curiosidad por saber de qué le conocía su padre.

Mel se ha mostrado muy enigmático, ha dejado caer que su padre era uno de los actores españoles más importantes de la época y que él, no era actor, pero que sí estaba relacionado con el mundo del cine. Carlos Sobera ha querido que le dijera el título de alguna de las películas en las que había participado, pero tampoco lo ha conseguido, todo era un misterio “la película que yo rodé fue la más famosa que hay de terror y las personas para las que yo rodaba intentaron protegerme para que no rodara más películas hasta el día de hoy”.

Mel asegura haber trabajado en la película de terror más famosa de la historia

En el amor, le ha ido bien “me gustan las mujeres, soy mujeriego”. No ha querido desvelar su nombre, pero asegura haber estado con una actriz que ya ha ganado tres Óscars. Carlos Sobera se ha puesto nerviosos con tanta intriga “me estás empezando a resultar sospechoso”, pero él asegura que siempre die toda la verdad.

Patricia, su cita, no se ha asustado cuando el presentador le ha advertido de que su cita la iba a dejar ojiplática. Le ha visto cara de llamarse Miguel Ángel y no ha dudado en reírse cuando le ha dicho que se parecía a Mel Gibson “en el azul de los ojos se pueden parecer, no en mucho más”. Mel estaba encantado con el físico de su cita “está muy buena”.

Mel ha comenzado la cita diciéndole a su cita que le gustaba mucho su pelo y que se notaba que se ponía el tinte justo. Ha querido saber a qué se dedicaba y ella le ha contado que trabajaba en un supermercado, aunque era técnico de farmacia, y que estaba contenta porque le permitía estar con su hijo. A Mel no le ha importado que tuviera un hijo porque “las chicas con mochila son las que tienen dos o tres hijos, con un hijo es más una riñonera”. Él ha sentido que era buena persona y que tenía muchas cualidades para saber su secreto “un secreto familiar”.

Patricia siente que su cita no es sincero: "No me ha contado nada de su vida"

El soltero le ha dicho que “tenía un poco de carrera laboral en el cine, ya te contaré”, pero no ha sido claro con ella y no le ha confesado a qué se dedica “no ha sido claro conmigo”. Respecto a sus relaciones, Mel le ha dicho que había tenido muchas y que no la iba a engañar. De hecho, le ha dicho que, si la hubiera visto en el super, hubiera intentado conocerla.

Mel tiene el sueño de ser presentador de realities y aunque sabe que no es fácil, le ha explicado a Patricia que ya se estaba moviendo para conseguirlo. Ella le ha seguido el rollo y le ha dicho que le parecía estupendo, pero en el fondo tenía la sensación de que no era un tipo sincero porque no le estaba contando nada de nada.

Natalia: "No había hecho tantas cobras en mi vida"

En el reservado, les ha tocado darse un beso apasionado y Mel ha pillado rápidamente que Patricia no quería besarse tan rápido, pero le ha dado igual porque al ritmo de la música ha intentado besarla un montón de veces. Natalia no entendía que le tuviera que hacer tantas cobras si le había dejado claro que no quería besarle, pero él no se lo ha tomado como cobras sino como timidez de su cita y estaba convencido de que le había gustado.

Mel no se esperaba que Natalia le dijera que no quería repetir y menos que le dijera que le había parecido una falta de respeto que intentara besarla tantas veces viendo que ella no quería “si tienes una chica tan guapa delante, ¿Qué haces?”, pero bueno le ha dejado claro que era muy guapa y se ha ido con un “muchas gracias”.