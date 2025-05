First Dates 28 MAY 2025 - 22:55h.

José Miguel tiene 50 años y llega a 'First Dates' en busca del amor. Nuestro soltero confiesa que le gusta su pelo largo porque ''se siente poderoso con su melena'' y cuenta, entre risas, que le gusta el rollo surfista. José está separado y tiene dos hijos, quienes afirma, son sus personas favoritas y le caen súper bien.

Nuestro soltero explica que necesita una persona a su lado que tenga hijos para que entienda todo lo que ello conlleva y revela lo que espera en este momento de su vida: ''Me apetece estar con personas, me apetecería tener una persona con la que practicar sexo, que es lo que más echo de menos de una pareja''.

Cenará con Arantxa, de 45 años, que llega desde Zaragoza y que tiene ''muchas ganas de vivir la vida, de disfrutarla, de enamorarse y sentir''. Nada más ver a su cita, José ha confesado que le parece una mujer ''muy grande'': ''Yo soy muy grande, no soy un gigante, pero me he quedado pequeñito a su lado''. A ella lo que no le ha gustado ha sido su pelo: ''Ese pelo de bote, no le queda bien''.

Ya en la mesa, José Miguel se ha interesado por la altura de Arantxa: ''1.85, sin tacones, es que hoy vengo con tacones'', y él se ha sorprendido mucho. Nuestro soltero le ha confesado algo, en la intimidad, al equipo del programa: ''No he sentido ningún tipo de atracción, no siento algo''.

Durante la cena, ambos han empezado a hablar sobre sus intereses y Arantxa ha confesado que no le gusta el rock, algo que le ha roto el corazón a José Miguel: ''No me digas eso. Yo quiero ir a ver a Iron Maiden que es en junio'', y ella, entre risas le ha contestado: ''Mucho ruido''. ''Me ha parecido súper simpática, súper maja, pero no tenemos en común absolutamente nada'', confiesa nuestro soltero.

Nuestros solteros han jugado al 'rasca y gana' de 'First Dates' y ha dado pie a una conversación sobre la forma de vestir, él ha confesado que a diario va de 'sport', algo que no le ha gustado nada a Arantxa: ''Yo el chándal lo odio, el chándal para hacer deporte. Cuesta poco ponerse un vaquero, ya no te digo una camisa o una americana, un polo, pero bien arreglado''.

José Miguel y Arantxa se han dicho a la cara lo que no le gusta del otro, él ha comentado la estatura de ella, y ella el color de pelo de él, pero se lo han tomado muy bien y han compartido un momentazo muy divertido.

La decisión final

Pese a que no tienen muchas cosas en común, José Miguel y Arantxa han disfrutado mucho de la cena y se lo han pasado muy bien. Pero finalmente, ambos han decidido tomar caminos separados porque se consideran personas muy diferentes.