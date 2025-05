First Dates 28 MAY 2025 - 22:40h.

Miguel tiene 22 años, se considera una persona ''atractiva mentalmente'' y llega desde Cartagena, Murcia, a 'First Dates' en busca del amor. Nuestro soltero busca una persona que le diga algo con la mirada y sentir conexión. Cenará con Ainhoa que tiene 18 años y busca un chico que sea ''gracioso, familiar y que le encante viajar''.

Nada más verse, a Ainhoa le ha llamado la atención Miguel: ''Yo a ti te he visto'', y su cita ha preguntado: ''¿A mí dónde? '', ''En el tren, en la estación. Eres tú'', ha explicado ella, pero él ha admitido no acordarse: ''A mí no me suenas'', y ella ha bromeado con que en el tren iba ''al natural'': ''No iba pintada, se ha llevado una decepción''.

Ya sentados en la mesa, lo primero que ha querido saber Ainhoa es si a Miguel le gustan los gimnasios, pero él ha confesado no ser muy fan, algo que a ella no le ha gustado: ''Yo necesito una persona que me acompañe porque todos los días estoy en el gimnasio'', pero él ha intentado dar su brazo a torcer: ''Si se tiene que hacer se hace, pero no es mi fuerte, ahí me has pillado''.

Amos han empezado a confesarse y han hablado de lo que buscan en una relación: ''Yo me guio mucho por la energía, por lo que me transmita la otra persona'', le dice Miguel a Ainhoa, y niega que sea celoso después de que ella le pregunte al respecto, pero ella confiesa que sí que es celosa: ''Al fin y al cabo lo que es mío no me gustaría que nadie lo tocase''. Pero a Miguel no le ha gustado mucho su confesión: ''Pienso que nada es tuyo, somos libres y estamos donde queremos estar cuando queremos estar''.

Pero la conversación ha ido a más y han empezado a discutir por el tema de los celos: ''Es una pena porque ser celoso no trae nada bueno, tú haces tu vida y yo la mía, estamos para complementarnos'', ha explicado Miguel y han comenzado a discutir sobre la diferencia entre las relaciones de amistad y de pareja.

Después de este pequeño rifirrafe, Ainhoa se ha confesado ante las cámaras del programa: ''Físicamente sí que le puedo llegar a gustar, pero mentalmente, no sé'', y le ha confesado a su cita que le da importancia al físico, algo que él ha compartido: ''Lo físico te tiene que llamar la atención, pero luego si no pegas ni con cola...'', y también ha compartido su opinión a sus espaldas: ''Se fija demasiado en el exterior, por mucho que diga...''.

Poco después, a Miguel no le ha sentado nada bien que su cita le confiese que le han traído a una persona totalmente diferente a lo que había pedido: ''No tiene sentido que me haya dicho eso, pero para gustos colores'', y se ha dirigido a ella: ''Es lo que te han traído'', y no ha podido evitar reírse en cuanto Ainhoa le ha respondido: ''No pasa nada, no te voy a despreciar ni nada''.

La decisión final

En el momento de la decisión final, Miguel se ha pronunciado primero: ''Me ha faltado un poco de complicidad, de conexión, pero me lo he pasado bien'', y se ha negado a tener una segunda cita con Ainhoa. Ainhoa tampoco ha querido una segunda cita: ''No hemos tenido conexión, que es lo que necesito, pero me has caído súper bien como amigo''.