First Dates 29 MAY 2025 - 23:15h.

Andrea no se corta un pelo y le dice a su cita que le horroriza su chaleco: “Es de Cayetano de pueblo”. Descubre cómo ha reaccionado él

Los padres de Edison eligieron su nombre durante su viaje de novios al subir a la Torre Eiffel. Se dedica al reparto de repuestos de coches, pero está de baja laboral y ha aprovechado para pasarse por el restaurante. Está soltero desde el 2019 y tiene problemas para ligar “no es tan fácil, la situación política hace que te de corte ligar como ligábamos antes”. Carlos Sobera querido saber qué había traído en la cajita que había dejado en la barra y ha alucinado al saber que traía un aparato “que se puede utilizar con el teléfono, es pequeño y cabe en una parte intima”. Edison estaba preparado para conocer a una chica que viviera lejos de su ciudad “podemos estar conectados”.

Edison pide a Matías que esconda el regalo al ver a su cita

Andrea, su cita, es chilena y se impone así misma siempre que tenga verso “si hay que pelear se pelea, si hay que pasarlo bien, se pasa…”. Al verla, Edison le ha pedido a Matías que guardara corriendo el regalo porque Andrea no era la chica morena con hijos rasgados que estaba buscando. Ella tampoco ha visto en él a su prototipo de hombre “lo siento, habría que desinflarlo un poco”.

Los solteros han comenzado la cita hablando de sus edades y al soltero le ha gustado que Andrea fuer mayor que él, pero siendo sincero, tenía una amiga de 40 que le gustaba más físicamente. Edison le ha dicho que él era coqueto y ella ha alucinado “con ese chalequito de Cayetano de pueblo…”. El soltero está empezando en el mundo de las redes sociales y le está costando.

La soltera se ha interesado por el contenido de la cajita de Edison y él, le ha dicho que no era nada, que era un regalo. Él ha querido saber qué le había parecido y ella le ha dicho que bien, pero era consciente de que le había espantado tanto con su personalidad arrolladora que no había querido darle la cajita.

Andrea tiene mal ojo para el amor: "Existe el ojo de lince y el ojo de Andrea"

A Andrea no le ha extrañado saber que su cita llevaba soltero desde el 2019 porque tenía la sensación de que le “falta calle, un poquito de reggaetón intenso”. Ha querido saber por que habían fracasado sus relaciones anteriores y antes de que él contestara, le ha dicho que ella había sido infiel a todas sus parejas “me he metido con los más pelotudos del universo… Los peores, si existe el ojo de lince, existe el ojo de Andrea, lo peor, una puta mierda”. A Edison no le ha gustado nada porque no quiere a personas que sean infieles.

Andrea recordaba que su cita tenía nombre de pianista o inventor, pero ha tenido que preguntarlo al equipo. La joven se ha dejado el bolso en la entrada y no le ha sentado nada bien que Edison en lugar de invitarla o decirle que pagaran a medias, hubiera puesto su dinero y listo “lo caballero se ha ido a Naska…”.

Edison no cree que lleve puesto un chaleco: "Es un jersey sin mangas"

En el momento de la decisión final, Andrea ha sido clara, igual demasiado clara. Le ha dicho que se lo había pasado bien, pero que había cosas que no le habían gustado nada por ejemplo “tu chaleco, me ha cargado, me ha parecido de Cayetano de pueblo, horrible”. También le ha dicho que le había parecido fatal que no le propusiera pagar a medias.

Edison ha alucinado, le ha dicho que lo suyo no era un chaleco y que lo había estrenado para la ocasión “es un jersey sin mangas”. Andrea le ha dicho que no iba a discutir porque ella trabajaba en moda y era un chaleco además, le parecía fatal que hubiera ido en chándal a la primera cita. Edison no podía creerlo, le ha dicho que no era un chándal, pero que igual no lo entendía por la diferencia de edad.

La soltera se ha indignado y le ha dejado claro que no le iba a consentir que se metiera con su edad porque ella trabajaba en una tienda de moda de lujo y tenía 40 años muy bien puestos “me visto de puta madre, con esa pinta, influencer, te va a ir de pena…”. Andrea ha dicho que con él no se iría ni a tomar una copa y ha abandonado la cita, algo que Edison ha interpretado como falta de madurez.