First Dates 28 MAY 2025 - 23:25h.

Jorge intentaba ligar con Laura Boado antes de conocer a su cita de ‘First Dates’: “Ponle otra cerveza a ella, que se está poniendo nerviosa”

Laura Boado, en shock al conocer en 'First Dates' a una soltera que es abuela con solo 36 años: “Y con tipazo”

Jorge, 40 años, ingeniero, llegaba a ‘First Dates’ con la intención de enamorarse después de llevar más de dos años soltero. “Tengo ganas de enamorarme, sí. Tengo ganas de encontrar a alguien con el que compartir todo lo que tengo yo, que la verdad es que es mucho”, le decía el soltero a la camarera mientras esperaba a su cita. Eran las mismas intenciones que tenía Miguel aunque, en este caso, hubo algo que falló.

“Yo pienso que no me han querido lo suficiente como yo he querido. A lo mejor yo he dado más de lo que me han dado…”, explicaba Jorge antes de asegurar que le gustan las chicas inteligentes. “La inteligencia es muy importante, me gusta que la chica sea inteligente”, decía.

El soltero intenta ligar con la camarera

“¿Y en el amor cómo eres, Jorge?”, le preguntaba Laura Boado al soltero. “Pues es que no te lo voy a decir a ti, porque si no, te enamorarías. Seguro, seguro…”, le contestaba él con una sonrisa pícara.

“En el amor, pues no sé, soy una persona, pues... Es que lo ves, es que no sé ni decir...”, continuaba Jorge visiblemente nervioso y mientras la camarera continuaba con la broma: “Ya me estoy enamorando. Solo con el silencio ya me enamoro”.

“La cerveza llega justo en el momento para refrescar un poquito”, interrumpía Matías que llegaba con la cerveza del invitado. “¿Y tú por qué interrumpes nuestro momento?”, le espetaba su compañera. “Ponle otra a ella, que se está poniendo nerviosa…”, comentaba Jorge antes de conocer por fin a su cita de ‘First Dates’.

Jorge conoce a su cita

Después del ‘tonteo’ entre soltero y camarera, Jorge conocía a su cita, Esmeralda. La primera impresión de los dos no fue la deseada. “Físicamente, no llega a ser mi tipo, aunque tiene unos ojos muy bonitos. No es mi tipo, pero tampoco está tan mal, por así decirlo”, decía ella confundida. “La verdad es que, físicamente, no me he dado mucho, sinceramente”, valoraba él.