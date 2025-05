First Dates 28 MAY 2025 - 23:10h.

El acertado comentario de una soltera en 'First Dates' al conocer las diferentes facetas de su cita: “Tiene más trabajos que la Barbie”

Heinny, de 34 años, llega desde Guadalajara al restaurante de 'First Dates' en busca de un gran amor. Nuestro soltero sorprende al confesar que es clarividente y afirma que ''es un don de nacimiento''. Le explica a Carlos Sobera que es bisexual y que no le cuesta ligar si no que le cuesta confiar: ''La gente opina que el bisexual se va más por un lado que por otro, yo voy más con la persona. Si hay feeling y buen rollo, fluyo''.

Nuestro soltero busca una persona con alegría y cuenta que le gustan las personas con valores y respeto. Cenará con Nicky, de 27 años, que se considera ''una chica muy extrovertida''. Nicky cuenta que es trans desde la infancia: ''Siempre me he sentido mujer, pero antes era no binaria hasta que decidí lo que realmente quería ser''.

Nada más verse en la barra del restaurante del amor ambos solteros se han encantado. Ya en la mesa, Heinny y Nicky han compartido sus intereses y aficiones y han hablado sobre sus vidas, pero en un momento dado, Heinny se ha quedado sin palabras después de que se cita le haya confesado su profesión: ''Hago películas para adultos'', y tras un silencio incómodo, Nicky se ha reído: ''Estoy bromeando'', y Heinny no ha podido evitar las carcajadas.

Por otro lado, Nicky le ha confesado algo a su cita: ''No sé si es correcto lo que voy a decir. El mundo da muchas vueltas, yo decía que yo con un dominicano, jamás, no discrimino ni nada, me pasó algo con un chico...'', y confiesa a las cámaras el qué: ''Me echó de su casa porque no quise tener sexo con él''.

Durante la charla, Heinny le ha confesado a Nicky que estuvo casado y ambos no han podido parar de reír, aunque ha confesado que le gustaría volver a casarse. Ella, por su parte, le ha explicado lo que busca en una pareja: ''Un chico que me ame, me valore, me corresponda porque para tener sexo hay miles de personas. Llegar a mi casa, que me reciba, ver una película, una serie''.

La decisión final

Tras una cita muy amena y divertida, Heinny y Nicky han vuelto a verse las caras a la hora de la decisión final y ella le ha confesado que es una chica trans: ''No me lo preguntaste y eso está bien, pero es mejor que yo...'', Heinny le ha contestado: ''De primeras no me molesta y no debo preguntarte, es cosa tuya. Ya venimos de bastantes prejuicios'', y acto seguido ambos han confirmado que tenían una segunda cita.