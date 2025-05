Un soltero de ‘First Dates’, sobre la estética del poder: “No fui fiel a mi mujer hasta que me hicieron jefe”

First Dates 29 MAY 2025 - 23:05h.

Luz sorprende a su cita con su asignatura pendiente en esta vida, descubre cuál es

Luz se siente un poco torpe en el amor y está jubilada porque ha padecido cáncer y aunque está recuperada, pero sigue teniendo algún coletazo. Tiene claro que la enfermedad ha marcado un antes y un después en su vida, y que hay muchas cosas que ya no pueden esperar a mañana. Tiene claro que hay que vivir la vida, estar con los amigos, las parejas, disfrutar y “vivir con la intensidad que se merece, más aquí y ahora”.

Paco, su cita, ha estado 46 años casado y se quedó viudo hace tres años. No lo ha pasado nada bien y al ver a Luz, ha visto a una mujer guapa, atractiva y ha comenzado a conocerla con muchas ganas. Luz es de Sevilla y Paco de Málaga.

Luz no está dispuesta a dejar las cosas para el día siguiente

Luz se ha sincerado completamente con Paco mientras que degustaban el primer plato. Le ha contado que se había centrado en su trabajo porque quería ser una mujer independiente y que cuando se había dado cuenta, se había visto con 60 años, sola y con cáncer “enamorarme para mí, es una asignatura pendiente”. A Paco le ha gustado mucho su forma de expresarse y le ha contado que él había viajado con su mujer y que para ella fue muy bonito soñar con volver a viajar a Tenerife.

La soltera ha sentido que Paco era una persona muy noble y que había estado también muy ocupado cuidando de su esposa y sus cinco hijos. Paco le ha dicho que está trabajando de cocinero y que su especialidad son los arroces y la fritura de pescado, pero que está a puntito de jubilarse. Tiene solo 65 años, pero a Luz le ha recordado a persona que conoce que tiene diez más.

Paco le confesó a su mujer sus infidelidades

Paco le ha confesado que él fue fiel a su mujer hasta que comenzó a ser jefe “se arriman todas las mujeres, creo que las gusta el poder”. Pidió dejar de ser jefe y le confesó a su mujer que la había engañado porque ella era la mujer que más quería. El soltero ha sido sincero, pero a Luz no le ha gustado lo que ha escuchado.

En el tema sexual, Paco le ha dejado claro que él era muy clásico y que le gustaba hacer amor solo hombre y mujer, con él no va eso de los tríos ni las orgias. Luz le ha pedido permiso para invitarle a cenar y el soltero se ha sorprendido, pero ha aceptado. Paco ha dicho que tendría una segunda cita para conocerse un poquito más, pero ella le ha dicho que no repetiría porque no había sentido conexión de pareja.