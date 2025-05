First Dates 29 MAY 2025 - 22:40h.

Aslan ha llegado a ‘First Dates’ con la guitarra en la mano y asegurando que la “la vida es una mierda, no tiene sentido, pero… ese quedar con tus amigos, cocinar escuchando la música que te gusta, ese sonreír…”. No se dedica a la música, pero es poeta “no tengo cultura literaria, pero sé escribir muy bien”. Trabaja dando soporte a chavales del sistema de protección de menores “yo también he estado en el sistema, no he tenido un soporte familiar, no he tenido padre, no he tenido dinero, he vivido en la pobreza absoluta mientras que mi madre de buscaba la vida, pero he sido feliz”. Ha querido romper una lanza por los chicos como él “no somos delincuentes”.

Respecto a su sexualidad, le ha contado a Carlos Sobera que era un chico trans, que se sentía bisexual y que le gustaría encontrar a una chica que viera las cosas igual que él “que le guste el arte, que quiera amar y ser amada, que quiera construir algo bonito”.

Claudia, su cita, también ha entrado con la guitarra en la mano y asegurando que a ella, nadie le calla la boca y que algún día se ganará la vida en la radio. Al ver a Aslan ha sentido que era un chico “10 de 10, no hay nada pero que un chico con una guitarra, siempre consiguen lo que quieren”. Le ha dicho que intentaba dedicarse a la música y le ha encantado que Aslan también fuera una mezcla entre poeta y músico.

La cena ha comenzado hablando de música y Claudia le ha dicho que tenía su propio disco desde los 16 años. Entre las aficiones de la soltera está el baile y el boxeo, y le ha dejado K.O. a su cita con un “si quieres nos pegamos”. También le gusta mucho la lectura y la filosofía, de hecho le flipado que Aslan llevara tatuada la frase “ser para si”, de Sartre “ha sido un buen match, muy guay”.

Los solteros coinciden en que es más fácil ligar con chicos

Claudia le ha confesado que tenía muchas canciones de amor, pero que su relación más larga había durado tan solo cuatro meses. La de Aslan duró lo mismo, pero los motivos de la ruptura no eran iguales. Él tenía todavía sentimientos por una amiga y la pareja de Claudia tenía otras metas en la vida. La joven le ha dicho que era bisexual y le ha parecido que estando en el siglo XXI no era necesario que Aslan le dijera que era un chico trans.

En la terraza de ‘First Dates’ han sacado las guitarra y Claudia ha flipado al escuchar a Aslan recitar al ritmo de la música “Wow. Qué chulo”. Ella le ha cantado tema que se llamaba ‘Pokemon’ y a Aslan le ha llegado al corazón. Los dos estaban encantados con el match que había surgido entre ellos y no han dudado en darse un sí por respuesta.