Este crimen conmocionó a la zona de Las Hurdes, ya de por sí castigada en aquella época

Una niña fue asesinada y hallada en misteriosas circunstancias: ¿fue un crimen por santería?

Durante once años, Iker Jiménez ha estado viajando a la región de Las Urdes debido a su pasión por este territorio (de hecho, escribió el libro ‘El paraíso maldito’) debido a toda la información que tenía. En una ocasión, le pilló un aguacero en un lugar donde había ocurrido un caso terrorífico, lo que hizo aumentar la preocupación por la zona retratada como Buñuel como ‘Tierra sin pan’.

Nos habla de la Corderina y allí se produjo un crimen espantoso que despertó, en sus habitantes, los miedos más profundos. Un equipo de ‘Cuarto Milenio’ viaja hasta estos montes mágicos de Las Urdes porque allí nadie ha olvidado lo que sucedió. Una niña apareció, en la zona de ‘la canalita’ con las tripas sacadas y es por ello por lo que se llegó a hablar de vampiros y bebedores de sangre.

Esto le dio más mala fama a Las Urdes de la que ya tenía, pues se decía que era un lugar sin civilizar, donde no había llegado la Iglesia y en donde habitaban demonios, duendes y brujas. Pero, ¿qué fue lo que sucedió exactamente? El 18 de septiembre de 1920, un hombre se dirige a tres jóvenes que pastorean a unas cabras en el Pico de la Corderina. Solo piensa en una cosa: llevarse a uno de ellos.

El misterioso crimen de la Corderina, en Las Urdes

Describen a este hombre como alto, grande, que se cubre la cara con un pañuelo. Intenta engañar a los chicos, pero la víctima fue Francisca Sánchez, de doce años, algo más joven de los otros dos chicos. Decide acompañar a este hombre que le ofrece pan. Cuando no vuelve, se inicia una búsqueda inesperada. Aparece en la frondosidad del bosque a las cinco horas junto a un reguero de sangre. A veinte metros del cuerpo, encuentran un cuenco con sangre coagulada.

El hallazgo de la niña genera mucha conmoción en la zona: le han quitado toda la sangre y el unto. El miedo se extiende por toda la comarca de Las Urdes. Se sospechó que era un crimen de santería o algo relacionado con el ‘sacamantecas’. Algunos pensaban que el autor debía de ser médico para curar a un enfermo de tuberculosis. ¿Encontraron al culpable? El estremecedor relato completo, al detalle, en el vídeo.