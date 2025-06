First Dates 19 JUN 2025 - 22:45h.

Descubre cómo ha sido el match de Adrián “un balita perdida” y María, una soltera con carácter, en ‘First Dates’

La original pregunta de una soltera de ‘First Dates’ que sorprende a su cita: “¿Qué preferirías, leer las mentes o viajar en el tiempo?”

Compartir







Adrián se ha presentado en ‘First Dates’ como un tipo inquieto “no paro, me gusta probarlo todo”. De hecho, cuando Carlos Sobera le ha preguntado que cómo se definia, ha sido sincero “balita perdida”, asegura que ha sido un poco “cabroncete” y ha llegado a estar en “centros de menores, pero lo agradezco un montón porque encontré el camino adecuado, estudios y todo”. Le gustaría que su cita en el programa fuera una chica con carácter porque “yo a veces me despendolo y me tienen que marcar el camino adecuado”.

A María, su cita, carácter no le falta. Nada más conocerse, la soltera le ha confesado a Adrián que a ella no le importaba el físico “parece que me gustan los feos, son graciosos” y le ha dicho que la primera impresión había sido buena. Él es de Elche y ella de Cartagena, y se han quedado un poco mudos “parecíamos dos niños de 15 años” porque se gustaban mucho.

Los solteros se gustan mucho y se quedan mudos de los nervios

Adrián se ha fijado en los tatuajes de María y ella le ha contado que eran sus hijos. Tiene dos, el mayor de cuatro años padece autismo, algo que su cita ha entendido porque su sobrino también padece la misma enfermedad. Él tiene un hijo de 12 años, pero vive en Alemania con su madre.

Tras pedir la cena, María ha querido saber a qué se dedicaba su cita y el soltero le ha contado que llevaba 10 años en el departamento de limpieza y residuos del hospital de Elche. También le ha dicho que a veces se dedicaba al mundo de la noche. A María no le ha importado porque ella era camarera en la noche y era de rollito de hecho, le ha dicho que a él se le veía cara de pillo “mi hermano mayor se llama Adrián y conozco a algún Adrián, que tela”.

María le ha confesado que a partir de ser madre había centrado la cabeza, pero que había sido también un poco cabra loca “con el padre de mis hijos salía el jueves y me recogía el domingo”.

A María le pone nerviosa que Adrián no pare de moverse

María le ha dicho que estaba todo el día comiendo y Adrián ha sentido que era una mujer nerviosa porque al igual que él, no engordaba. Él le ha dicho que no paraba de moverse y María ha sentido que no le gustaría estar tranquila en el sofá y que “estuviera moviendo el piececito”. Adrián le ha dicho que necesitaba a una chica con carácter y que era muy maniático con la limpieza, algo que ella tiene y que le ha encantado saber “hoy en día, qué hombre te quita los calcetines de en medio”.

Jugando la Rasca del Amor los dos han tenido claro que no tendrían una relación abierta y han hablado de sus fantasías sexuales. A María le ha dado vergüenza decirla en voz alta y se la ha confesado al oído a su cita “es un secreto de confesión”, pero Luis nos lo ha contado a los cinco minutos “comerle las partes delante de gente”. A él le gustaría “hacerlo con una amiga tuya mientras tú miras”, algo que a María no le ha gustado nada “eso no, no”.

En el reservado, les ha tocado darse un beso apasionado y ella le ha propuesto activar la intimidad total. Se han besado un poquito “me ha puesto tontorrón” y se han quedado con ganas de más. Adrián ha pagado la cena y ha vacilado a María cuando ella le ha confesado que le había gustado física y mentalmente “me has tocado la patata”. Los solteros se han gustado, se han hecho reír y han tenido claro que querían repetir.