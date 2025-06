First Dates 18 JUN 2025 - 23:15h.

Los solteros se niegan a tener una cita llena de preguntas estándar y juegan a sorprenderse con preguntas originales en ‘First Dates’

Lluvia de zascas en la tensa decisión final de dos solteras de ‘First Dates’: “Vaya comentario de mierda”

Compartir







Beatriz ha estado mucho tiempo sin quererse y las relaciones que encontraba no eran buenas “paré, me dedique a cuidarme y ahora estoy preparada para el amor”. Le ha explicado a Carlos Sobera que su última relación que la magia existe y que las cosas buenas pueden pasar “ha sido un soplo de aire fresco brutal, me he sentido querida, valorada, una madurez emocional…”.

Respecto a lo que espera encontrar en ‘First Dates’, le ha explicado al presentador que para enamorarse necesita encontrar a alguien con empatía emocional, que sepa compartir y sentir esa conexión mental “saber dónde está y dónde quiere ir”. Alejandro, su cita, está en un punto muy bueno para compartir con alguien. Al verse, Beatriz ha visto a un chico muy guapo y con estilazo en el pelo. Vicente se ha sentido abriendo un huevo sorpresa y no ha visto en Beatriz un físico que buscaría en la calle, pero tampoco a alguien a quién no quería conocer.

Los solteros no quieren comenzar con las típicas preguntas de una primera cita

Los solteros han bromeado con comenzar la cita con la lista de preguntas típicas para una primera cita, pero Beatriz ha decidido no seguir las reglas y ha comenzado a conocer a Alejandro con un “si tuviera que elegir, ¿Qué preferirías, leer las mentes o viajar en el tiempo?”. El soltero ha preferido viajar en el tiempo y han coincidido en la respuesta “a mí también”.

Él ha querido saber qué tipo de viaje le gustaba a su cita y ella le ha dicho que dependía mucho del momento, pero que, si hablaba de verano, no le importaba estar tirada en un hotel con la barriga al sol o irse de casa rural. El soltero siente que para él ir a una casa de Soria tres días “no es viajar, es una escapa” y que es más de aventuras de mochilero, pero Beatriz ya le ha advertido de que ella ya fue Scout de pequeña, y que tiene el cupo de calamidades copado.

Beatriz ha comenzado a ir hacer muy poco al cine y va una vez a la semana, algo que a Alejandro le ha gustado porque él es muy cinéfilo y va muchísimo al cine. El soltero estaba disfrutando de la cita y tenía la sensación de que habían coincidido en algunas cosas, pero no estaba sintiendo la conexión que esperaba. Ella estaba feliz y ha querido saber tres cosas que definieran su personalidad y le ha gustado que le dijera “Leal, buena persona y con carácter”.

A Alejandro le faltan ingredientes para querer empezar una relación a distancia

Él le ha preguntado por las relaciones a distancia, pero él tampoco sabía cómo lo iba a llevar porque nunca había tenido una. En el momento de la decisión final, Beatriz ha dicho que sí repetiría, pero él, le ha dicho que no porque había cosas que no le terminaban de encajar en un conjunto perfecto “lo de Asturias, no me has terminado de atraer físicamente…”.