First Dates 19 JUN 2025 - 23:05h.

Descubre los motivos que llevan a Mariaje a darle calabazas a Luis en ‘First Dates’ y cuál ha sido la reacción del soltero

Mariaje es una mujer muy coqueta y no le gusta echarse tierra sobre su tejado “Antes utilizaba trajes de baño chiquititos, pero ahora me pongo mi traje de baño y mi pareo”. La soltera le ha contado a Carlos Sobera que le gusta practicar deporte, no bebe alcohol, le gusta pasear, ir a concierto, disfrutar. Hace seis años que no ha tenido pareja, pero sí “muchos moscones”. Sigue soñando con la magia del amor y siente que de otra manera, pero sigue teniendo mucho que ofrecer a su cita en ‘First Dates’.

Luis, su cita, llora con el encuentro de unos padres con unos hijos en televisión, es un tipo “muy sentimental, soy muy romántico”. Al ver a Mariaje, ha querido saber de dónde era, pero no le ha gustado su físico “me gustan más atractivas”. Él es valenciano, pero vive en Salamanca. Al ver a Laura Boado de cerca, el soltero no ha podido evitar decirle lo guapísima que era.

Mariaje es mucho más activa que Luis: "Está muerto en vida"

Mientras pedían la cena, Mariaje le ha contado que tenía una vida tranquila, que iba a pilates, caminaba por la playa, el monte, va a bailar los domingos… Luis le ha dicho que él había bailado mucho, pero que no le gustaba nada “muchas veces, me tapo los oídos, los veo moverse sin música y pienso ‘mira cómo hacen el ridículo”. Él soltero es más de leer, estar en casa, la tranquilidad, tengo una cinta de andar en casa…

Luis también le ha contado que le gustaba mucho la comida y que se compraba todos los aparatos nuevos que iban saliendo. Es feliz tomándose un cafecito al sol en su terraza y Mariaje es mucho m ás activa, y ha sentido que “Luis está muerto en vida, que es lo peor”.

El soltero le ha confesado que su mayor vicio había sido el trabajo y que se dedicaba a exportar comestibles de España a Suiza. Ha trabajado muchísimo y eso fue una de las causas del fracaso de su matrimonio. Ella lo ha entendido porque es algo que suele suceder “yo prefiero no tener un duro, pero tener el cariño de mi familia”. Por suerte, Mariaje le ha dicho que ella tuvo el cariño de su marido hasta el final “estábamos muy enamorados”.

A Luis solo dos mujeres le han dicho lo bonitos que tiene los ojos

Mariaje no ha dudado en decirle a Luis que tenía unos ojos muy bonitos y le ha sorprendido ser la segunda mujer que se lo decía solo “me lo decía mi madre”. Eso sí, ha sentido que eran muy bonitos, pero “tiene una tristeza profunda”. El soltero ha insistido en pagar la cena convencido de que iban a repetir porque le habían encantado el interior y las cualidades que había descubierto de Mariaje, pero ella le ha dado calabazas “tu no bailas y yo soy un calambre sino, hubiéramos hecho buenas migas”.

Los ojos de Luis se han llenado de emoción, le ha dado cuatro besos por sus palabras y antes de emocionarse del todo, la ha pedido que le diera un abrazo “fuerte, fuerte”. Mariaje no ha dudado en abrazarle y decirle que eso era lo que necesitaba “unos abrazos fuertes, necesitas”.