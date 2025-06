El presentador no se esperaba para nada la sincera respuesta de la primera soltera del programa a su pregunta

El programa de 'First Dates' arranca fuerte con su primera soltera, quien desde un principio ha dejado claro que ella viene a tener su cita a ciegas con su naturalidad y su sinceridad por delante. Ella es Pilar, una valenciana de 58 años que le da una oportunidad al amor en el restaurante más famoso de la televisión. Como ya es costumbre, al entrar se encuentra con Carlos Sobera esperándole en la barra con el fin de que la audiencia le conozca más a fondo antes de ser presentada al soltero elegido.

La soltera se define a sí misma como una persona divertida y extrovertida, aunque con carácter. Y es que, a Pilar siempre le ha gustado ser independiente y que ningún hombre le pregunte qué menú hay para cenar esa noche, algo muy común a día de hoy entre las parejas porque, tal y como señala, todavía el machismo está muy presente. "Eso les para un poco porque son muy egoístas", afirma.

Esto le ha llevado a Carlos Sobera a preguntarse qué planes hacía por su cuenta cuando Pilar estaba en una relación, a lo que la soltera responde sus 'no negociables': "Cuando estaba con pareja mis amigos no los dejo y mi trabajo tampoco, por su puesto". Para participar en el relato, el presentador se atreve a bromear mezclando la independencia con sus relaciones sexuales: "Hacías el amor sola también...".

Pilar deja sin palabras a Carlos Sobera con su inesperada sinceridad

Sin embargo, lo que el vasco no se esperaba es que la soltera, quien se dedica a la psicología, le siguiese la broma y le respondiese con gran naturalidad y sinceridad: "No... Bueno, a veces sí, claro. Te masturbas". Una respuesta que pilla desprevenido al presentador y consigue sacarle los colores. Así lo demuestra la reacción de Carlos Sobera, quien mira a cámara emitiendo un inesperado grito de asombro: "Bueno... Vale, vale. Esto me pasa por abrir la boca". Pilar no puede dejar de reír y, tal como afirma, su confesión ha sido a consecuencia de su intervención: "Lo has preguntado".

Ya, cuando nadie escucha a Pilar en el confesionario, la soltera no puede dejar de comentar este 'momentazo' que ha dejado en shock al presentador. "Todo el mundo se masturba, yo creo que sí", asegura. Sin embargo, acto seguido rectifica su afirmación porque cae en un pequeño detalle pero que cambia por completo su relato: "En algunas culturas es pecado". Pero eso no afecta a la valenciana, quien tiene un motivo de peso por el cual no le afectaría su declaración: "Yo es que como no entiendo de pecados".