Adelina se ha presentado como una mujer muy espontanea y poco diplomática, suele decir lo primero que la viene y la gente se suele cortar un poquito. Está jubilada, pero según le ha dicho Laura Boado la ha visto estupenda. Ella le ha contado que no puede leer mucho porque tiene un ojo malito y “solo ve sombras”, pero que es algo que no le ha condicionado la vida. Lleva 15 años divorciada y ha tenido algún rollete, pero no quiere llevarse a nadie a casa “estuve casada 22 años, pero gracias a Dios se fue con otra”. Le gustan los hombres que no están muy flacos.

José, su cita, no liga, pero es un galán y le gusta “ser detallista y ser un caballero”. En el sexo ya no sabe ni cómo es. Al verle, Adelina ha visto a un tipo atractivo y con buen tipo “se cuida”. José ha tenido la misma sensación y aunque ella le ha dicho que vivía en Algeciras, ha tenido claro que no era española “eres italiana, se te nota”.

Los solteros han comenzado la cena hablando del tiempo que Adelina llevaba en España y ella le ha contado que había estado 28 años viviendo en Canarias, pero que vendió su casa para irse a Algeciras donde vive su única hija. José ha estado varias veces en Italia porque ha trabajado de camionero y no le ha hecho mucha gracia que su cita le soltara un “por eso tu mujer te dejó, no estabas nunca en casa”.

Adelina no busca lo mismo que José en una relación: "Me da miedo tener algo serio"

Cuando José le ha preguntado que qué estaba buscando, Adelina le ha dicho que estaba acostumbrada a estar sola y que le daba miedo tener algo serio. A él no le ha gustado que ella no quisiera algo seria porque él no quiere un “aquí te pillo aquí te mato”. Le ha ofrecido un poco de su coulant de chocolate, pero Adelina le ha dicho que no, que ella tomaba todos los días un poquito de chocolate negro, algo que para él es igual que un hombre “intenso, dulce, cariñosos…”.

La conversación ha derivado hacía el sexo y parece que ninguno de los dos se acuerda muy bien de lo que es, pero José le ha dicho que eso no podía ser y que tenían que ponerse al día.

José se viene arriba durante un baile con Adelina: "¿Si bajo la mano?"

En el reservado los solteros no han dudado en ponerse a bailar juntitos y José nos ha confesado que tenía ganas de retomar su actividad sexual “llevo tiempo sin tener sexo y de qué vive el burro sino de paja”. De hecho, en mitad del baile le ha preguntado a Adelina que si podía ir un poco más allá “¿Si se me baja la mano te enfadas?”. Ella ha alucinado y le ha dicho que no quería “me parece muy lanzado”.

El soltero tenía claro que no se iba a lanzar al barro, pero “si hay un bombón, intento comérmelo” y ha sacado unos temas de conversación un poco inapropiados “¿Sabes que el 50% de las mujeres se masturban en la ducha?”. Adelina ha intentado no responderle, aunque a nosotros nos ha confesado que la masturbación es su medicina “se dilatan los vasos y te duermes”.

Adelina tenía la sensación de que su cita solo quería sexo y cuando él le ha pedido un beso, le ha dicho que solo un piquito sin esperar que él la metiera la lengua sin previo aviso “¡Traidor!”. Él ha intentado quitarle hierro al asunto con un “Tenía que hacerte reír que estás muy seria”.

A la hora de la verdad, Adelina le ha dicho que no quería repetir porque le ha visto demasiado lanzado para ella. Él le ha dado el mismo motivo y le ha soltado un “yo soy como soy, actúo como quiero y a quién no le guste que me diga adiós”.