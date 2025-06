La suposición de Ariadna deja a cuadros a Merche, quien finalmente confiesa que no es la primera vez que se lo dicen

Una soltera se niega a tener su cita y deja plantado al soltero antes de tiempo: "Mi marca es ser sincera"

Compartir







Merche es una joven de 23 años, conocida gracias a su usuario de Instagram como 'Peachy Booty'. Es dependienta en una empresa de alquiler de coches y se está formando en una academia para ser bailarina de todos los estilos menos de flamenco, aunque también aprende a través de los videos de Tik Tok.

En el amor le ha ido muy bien, confiesa, pero viene a 'First Dates' a conocer a alguien nuevo que consiga hacerle sentir mariposas del estómago. A la soltera no le importa que su cita sea un hombre o una mujer porque se define como una persona bisexual. Eso sí, en caso de ser un chico, prefiere que tenga rasgos afeminados, al igual que las chicas: "No me gusta la masculinidad".

Su cita es Ariadna, de 22 años, quien estudió interpretación y ahora está aprendiendo a tocar el piano y la guitarra. Se define a sí misma como una joven "extremadamente loquita" y "muy bisexual", quien es recibida en el restaurante más famoso de la televisión por Merche haciéndole un baile de la canción 'Angelito' de Bad Gyal: un detalle que ha conseguido encandilar a la catalana porque le ha parecido que es un personaje como ella.

Su cita parece ir a las mil maravillas pues ambas tienen muchas cosas en común, como sus tatuajes, su estilo o las cualidades de una persona por las que sienten atracción. Sin embargo, cuando Merche procede a hacerle una confesión sobre algo que todavía no le ha dicho que le gusta, Ariadna se aventura a hacer una suposición en voz alta con la que consigue dejar a cuadros a su cita.

"Me he emparanoiado"

Ariadna, en un acto de atrevimiento, le confiesa qué es lo que le ha pasado por su mente cuando su cita le ha dicho de que hay algo que todavía no le había dicho: "Pensaba que me ibas a decir 'Soy un hombre'. Bueno, que 'Soy una mujer pero que tengo pene'". La cara de incredulidad de la soltera es un poema: "¡¿Qué?!".

Su cita trata de explicarse diciéndole que no es porque lo haya estado pensando: "Me he emparanoiado porque me lo hicieron una vez y me dijeron te tengo que decir algo superimportante y era que tenía pene". Merche, por su parte, confiesa que esta situación se ha dado en más ocasiones: "No es la primera vez que me dicen si soy trans o no, la verdad".