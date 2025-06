First Dates 26 JUN 2025 - 22:40h.

Alberto regresa a ‘First Dates’ cinco años después con pánico a que le hagan su segunda cobra televisada, pero decide jugársela en el último segundo ¿Le habrán hecho una nueva cobra?

A Alberto no se le da mal lo de ligar y las miraditas. Nos visitó en noviembre de 2020 y se hizo viral porque “me hicieron una cobra que superó a la de Bisbal a Chenoa” y se convirtió en carne de meme. Fue su primera cobra y espera que en su nueva experiencia en ‘First Dates’ no sea igual. Entre risas, le ha dicho a Carlos Sobera que la gente le reconocía hasta en el búrguer y que desde ese momento no ha ligado mucho.

Cynthia, su cita, es una mujer abierta, graciosa, extrovertida, a la que le gusta divertirse… “llamo mucho la atención por mi personalidad y mis ojos”. Al ver a Alberto, los dos han sonreído y el soltero ha sentido que era una chica muy guapa “lo sabe ella y toda la familia”. Ella se ha fijado en el mojito que le estaba preparando Matías a Alberto y le han gustado también sus músculos y sus tatuajes.

Carlos Sobera, ante los músculos de los solteros: "Me gustan los gordos"

Al ver que Cynthia era una mujer también musculada, Carlos Sobera ha querido saber qué estaba pasando y en broma y ha exclamado un “me gustan los gordos” y le ha contado que a Alberto el hicieron una cobra épica en su primera cita en ‘First Dates’.

Cynthia le ha contado que nació en Uruguay, ha vivido en Italia y que ahora vive en Vitoria. A Alberto le ha encantado que también tuviera 30 años, aunque ha tenido claro que se conservaba mucho mejor que él. La soltera le ha contado que llevaba tres años soltera y él se ha sorprendido, y ha querido saber los motivos para saber si él podía estar dentro. Ella le ha dicho que buscaba a alguien ambicioso, cariñoso, trabajador y que era una mujer muy segura de sí misma “no porque sea muy guapa, que lo soy”. Alberto le ha seguido el rollo y le ha soltado un “lo eres, lo eres, tus padres te hicieron en una noche de luna llena”.

Alberto no puede cerrar la boca al saber que su cita es... "Asexual"

Alberto ha sacado el tema de los tatuajes y justo Cynthia le ha dicho que le iba a hablar de lo mismo y han sentido que estaban conectado. Eso sí, cuando él ha querido hablar de sexo, la soltera ha hecho un ruidito tipo arcada que les ha hecho estallar de la risa “no me gusta para nada hablar de sexo”. De hecho, ha dejado a Alberto mudo cuando le ha soltado un “soy asexual, yo busco conexión con las personas, no quiero sexo”.

Al ver la cara de asombro de su cita, Cynthia no ha podido aguantar mucho la risa y le ha confesado que era mentira, pero que para ella el sexo en una pareja no era el 80% ni mucho menos “no me jodas, eres latina, me levanto y me voy”, le ha respondido él medio en serio, medio en broma.

Alberto no recuerda quién cantaba 'Bailar pegados': "¿Camilo Sexto o Julio Iglesias?"

Cinco años después, Alberto ha entrado en el reservado dónde le hicieron la cobra que le costó la fama con la esperanza de que no volviera a suceder. Las gemelas han querido saber si les apetecía alguna canción en especial para bailar y Alberto les ha dicho en broma un “bailar pegados es…” y a las gemelas les ha parecido maravilloso. Cynthia no sabía qué canción era y Alberto ha intentado explicárselo, pero no recordaba quién la cantaba “creo que es de Julio Iglesias, no me matéis… No es Camilo, ¿Camilo Sexto o Julio Iglesias?”.

Alberto no tenía ni idea y ha flipado cuando el han dicho que era de Sergio Dalma “yo he estado en un concierto de Sergio Dalma con mi madre, me va a matar, va a decir ‘hijo, estás imbécil, ¿Yo te he enseñado eso?”. Pero antes, se ha centrado en bailar pegado a Cynthia. Eso sí, ella no ha querido bailar mucho por lo que pudiera pasar y le ha propuesto jugar a los papelitos del amor.

El soltero ha flipado cuando le ha tocado darla un beso por sorpresa ya que no quería recibir su segunda cobra épica en ‘First Dates’ y se lo ha pensado muy, muy mucho. Cynthia se estaba poniendo nerviosa al verle que no sabía qué hacer, pero al final, Alberto se ha lanzado a la piscina y le ha robado un beso en la mejilla.

En el momento de la decisión final, Cynthia ha querido saber si le había gustado más su cita que la primera que tuvo en el programa y él, le ha dicho que sí porque se habían entendido. Le ha dicho que le gustaría repetir la cita, pero ella le ha soltado un “no”, dejándolo muerto. Menos mal que, tras unos segundos trágicos, Cynthia ha estallado de la risa le ha dicho que quería repetir porque era un tipo muy divertido y se lo había pasado fenomenal.