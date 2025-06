Alejandra trata de conocer a fondo a su cita haciéndole un test para medir lo celoso que sería en una situación determinada

La escalofriante habilidad de una soltera pone los pelos de punta a Carlos Sobera: "Me estoy quedando un poco pálido"

Compartir







Alejandra es una joven catalana de 26 años “intensa y muy nerviosa” que se dedica profesionalmente a la creación de contenido para marcas en redes sociales mientras continúa estudiando Diseño Gráfico. La soltera llega a 'First Dates' porque, según le confiesa a Carlos Sobera, no suele ligar en la calle y una de las razones es porque el mercado está muy mal hoy en día. Esto le ha llevado a ser una persona muy independiente a la que le gusta hacer todos los planes sola: desde ir al cine a ver una película, hasta ir a un restaurante por su cuenta a disfrutar de una cena.

Su cita es Sergi, un entrenador personal de 28 años que también vive en Barcelona. El soltero asegura que, hasta hace relativamente poco, se sentía bloqueado en el tema del amor, pero actualmente está abierto a conocer a alguien que le siga el ritmo. Ambos se consideran intensos y su primera impresión ha sido buena.

De hecho, durante la cena, los solteros tratan de conocerse en profundidad lanzándose constantemente preguntas y sienten que, a pesar de ser muy diferentes, coinciden en ciertos aspectos. Por ejemplo, Alejandra se ha percatado de que Sergi le sigue el rollo cuando la soltera le 'vacila', algo muy importante para ella pues es su lenguaje del amor. Sin embargo, ¿pasará Sergi el test de celos que tiene preparado la soltera para él? Aquí te lo contamos.

El soltero se juega el futuro de su cita con este test

La soltera decide dar un paso más allá para conocer a Sergi y decide sorprenderle con un inesperado test: "Yo te pongo en situación y tú me contestas cómo actúas. Estás con una chica y te dice 'Voy a salir de fiesta'. ¿Tú cómo estás en casa?".

Para que el soltero responda, Alejandra le da tres opciones a elegir: La primera es que se queda en casa, nervioso y rayado, dándole vueltas a la cabeza y tomándose "pastilla tranquilizante". La segunda es salir también porque su chica ha salido y, con tal de no quedar de menos al no tener un plan, escribe a todos sus amigos. Por último, se queda tranquilo viendo una película y le da igual que ella salga. "Según qué contestes, me voy. Y según qué, no", dice entre risas la soltera.

Tras tragar saliva en este momento de tensión, el soltero responde: "Yo no soy nadie. Yo he venido a tu vida en ese momento, yo te doy mi voto". Aunque la respuesta es correcta, Álex duda del soltero en su momento a solas con la cámara: "Habría que ver si es verdad, porque claro, el primer día yo me podía inventar también".

De hecho, la soltera decide confesar sus sospechas a su cita: "Te estás pintando como demasiado bien. Tiene que haber algo malo". A pesar de que Sergi asegura que está siendo "honesto", Álex le insiste para que diga algo malo sobre él. "Prefiero que lo descubras tú. Yo me sé vender", señala. "Es que él me lo pintaba todo muy bien. Yo pensaba, este hombre tiene que tener algo malo porque todo era como demasiado bien", confiesa la soltera.